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Мир

Фермеры стали использовать сцену из фильма и песню легендарной рок-группы для отпугивания волков

2 минуты чтения 23:34

Американские фермеры используют дроны и громкоговорители, чтобы отпугнуть волков и защитить свои стада. Помимо отпугивающих хищников звуков фейерверков и выстрелов, они используют сцену из фильма «Брачная история» и песню «Thunderstruck» группы AC/DC. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, из «Брачной истории» фермеры взяли сцену ссоры Чарли, которого играет Адам Драйвер, и Николь — роль исполнила Скарлетт Йоханссон. В ней персонажи, проходящие через развод, кричат друг на друга и спорят в частности о том, с кем из них будет жить их ребенок.

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«Мне нужно, чтобы волки отреагировали и поняли, что люди плохие», — заявил представитель Минсельхоза США в штате Орегон Пол Вулф. Издание также назвало песню «Blue on Black» американской грув-метал-группы Five Finger Death Punch, которую использовали для отпугивания хищников.

The Wall Street Journal отмечает, что популяция волков в США значительно увеличилась после того, как их завезли в Йеллоустонский национальный парк в 1995 году. Вместе с этим резко возросло число нападений на крупный рогатый скот и овец. В то же время фермеры зачастую не могут заниматься отстрелом и причинить вред хищникам из-за их статуса исчезающего вида. 

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Из-за этого они используют дроны с тепловизорами, которые помогают обнаружить хищников в темноте. После они включают пугающих животных звуки. По данным издания, на юге Орегона в бассейне реки Кламат волки убили 11 коров за 20 дней. После того, как фермеры стали активно пользоваться беспилотниками, за 85 дней погибло только две коровы.

При этом Wall Street Journal обращает внимание, что стоимость дронов доходит до 20 тысяч долларов, и иногда они врезаются в деревья. Кроме того, заряд аккумулятора позволяет беспилотникам находиться в воздухе только 20 минут, после чего им нужно вернуться на базу для зарядки.

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