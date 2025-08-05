Бесплатно выдавать женщинам противозачаточные средства предложили в Казахстане

Глава Министерства здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова во время заседания правительства призвала акиматы (региональные исполнительные органы власти) выделить средства на то, чтобы обеспечить женщин бесплатными контрацептивами. Об этом сообщает Tengrinews.

«Просим местные исполнительные органы предусмотреть финансирование за счет средств местного бюджета <…> контрацептивными средствами женщин фертильного возраста из уязвимой группы», — заявила Альназарова. Также она попросила выделить деньги на транспортировку беременных женщин и детей в областные центры.

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В пресс-службе Минздрава изданию сообщили, что выдавать противозачаточные средства, в том числе внутриматочные спирали, будут в поликлиниках по всей стране. В ведомстве отметили, что такие меры нужны для уменьшения числа незапланированных и нежелательных беременностей, а также для снижения младенческой смертности, поскольку у женщин могут быть противопоказания к беременности.

Tengrinews также сообщает, что, по словам Альназаровой, в нескольких регионах Казахстана зафиксировали рост материнской смертности. Глава Минздрава заявила, что это происходит в Акмолинской, Жамбылской и Актюбинской области, а также в областях Жетысу и Абай. Альназарова добавила, что причиной более половины смертей стали экстрагенитальные заболевания — они не связаны с репродуктивными органами, но могут влиять на беременность.

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В мае заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предложила продавать противозачаточные средства в России только по рецепту. Кроме того, в феврале стало известно, что оральные контрацептивы подорожали в России почти на 15% за 2024 год.