Рекордный за 40 лет снегопад прошел в Австралии

Австралию в минувшие выходные накрыл мощнейший снегопад. Как сообщила метеоролог из Австралийского метеорологического бюро Мириам Брэдбери, в северных районах Нового Южного Уэльса выпало до 40 сантиметров. По данным телеканала Sky News, это стало рекордом с середины 1980-х годов.

Как сообщается, многие австралийские города оказались под слоем снега, которого там не видели годами. В некоторых населенных пунктах снег выпал впервые за десять лет.

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Би-би-си опубликовала кадры, на которых видно австралийцев, играющих в снежки и лепящих снеговиков. Один из них признался журналистам, что видит снег впервые в своей жизни. Однако, по данным СМИ, аномальный снегопад принес жителям Австралии не только возможность предаться новым для себя развлечениям, но и создал для них множество проблем.

Так, по официальным данным, мощный снегопад в сочетании с сильными дождями и грозами в некоторых частях Нового Южного Уэльса стал причиной почти полутора тысяч происшествий.

По данным Reuters, в нескольких районах страны были объявлены предупреждения о серьезных наводнениях, а десятки тысяч домов лишились энергоснабжения. В некоторых местах стихия повредила здания, а сотни автомобилей оказались заблокированы из-за выпавшего снега.

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Кроме того, полиция Нового Южного Уэльса объявила в розыск 26-летнюю женщину. Как сообщается, она ехала в автомобиле, водитель которого пытался преодолеть на нем водяной поток. Однако попытка закончилась неудачей и автомобиль смыло, в результате чего пассажирка пропала без вести.

Комментируя происходящее, Брэдбери заявила, что погода в Австралии стала более нестабильной в последние годы из-за глобального изменения климата. В то же время она отметила, что снегопады, подобные нынешнему, уже случались несколько раз в истории континента.