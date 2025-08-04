Газета Financial Times рассказала о случаях сопротивления граждан Украины призыву в армию. Издание отмечает, что часть из них сопровождались насильственными действиями в адрес вербовщиков.

По данным Генеральной прокуратуры, в целом в Украине за первую половину этого года возбудили более 500 уголовных дел по фактам воспрепятствования деятельности армии. В прошлом году за тот же период в Украине возбудили 200 аналогичных дел. Financial Times отмечает, что эти дела не всегда связаны с применением насилия — украинцев могут обвинять в частности в создании чатов, где местных жителей предупреждают о полицейских патрулях.

На прошлой неделе в Виннице около 80 человек собрались около стадиона «Локомотив» и потребовали освободить мобилизованных, которых доставили во временный пункт сбора для прохождения комиссий.

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Кроме того, в прошлом месяце в Полтаве потребовали начать расследование после того, как местные жители не дали проехать микроавтобусу, перевозившему мобилизованных в учебный центр, и позволили некоторым из них скрыться.

«Мобилизация — это обязательная форма военной службы, и граждане обязаны защищать свою страну. Вероятно, именно поэтому существует такое негативное отношение к призывным комиссиям: ведь, попросту говоря, наша функция — заставить гражданина исполнить свой долг», — заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

Похожие случаи произошли и в западной части Украины. К примеру, в июле жители Тернопольской области окружили машину полиции, которая сопровождала патруль военкомата. Также в мае около ста человек заблокировали машину вербовщиков в городе Каменец-Подольский, стали выкрикивать оскорбления в адрес сотрудников военкомата и прокололи шины у их автомобиля.

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По данным Financial Times, случаи столкновения с представителями военкоматов происходят на фоне нехватки личного состава в украинской армии, что подрывает ее боеспособность. Газета пишет, что в соцсетях распространяются видеозаписи, на которых видно, как украинцев ловят на улицах и запихивают в фургоны. Также сообщается, что в Николаеве мужчина спрыгнул с моста и разбился, пытаясь убежать от вербовщиков.

Отмечается, что Украина пытается повысить интерес к добровольной службе. Так, президент страны Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому люди старше 60 лет и в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить годовые контракты на службу в армии.