EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ рассказали о сопротивляющихся призыву в армию украинцах

2 минуты чтения 22:00

Газета Financial Times рассказала о случаях сопротивления граждан Украины призыву в армию. Издание отмечает, что часть из них сопровождались насильственными действиями в адрес вербовщиков.

По данным Генеральной прокуратуры, в целом в Украине за первую половину этого года возбудили более 500 уголовных дел по фактам воспрепятствования деятельности армии. В прошлом году за тот же период в Украине возбудили 200 аналогичных дел. Financial Times отмечает, что эти дела не всегда связаны с применением насилия — украинцев могут обвинять в частности в создании чатов, где местных жителей предупреждают о полицейских патрулях.

На прошлой неделе в Виннице около 80 человек собрались около стадиона «Локомотив» и потребовали освободить мобилизованных, которых доставили во временный пункт сбора для прохождения комиссий.

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
Общество8 минут чтения

Кроме того, в прошлом месяце в Полтаве потребовали начать расследование после того, как местные жители не дали проехать микроавтобусу, перевозившему мобилизованных в учебный центр, и позволили некоторым из них скрыться.

«Мобилизация — это обязательная форма военной службы, и граждане обязаны защищать свою страну. Вероятно, именно поэтому существует такое негативное отношение к призывным комиссиям: ведь, попросту говоря, наша функция — заставить гражданина исполнить свой долг», — заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

Похожие случаи произошли и в западной части Украины. К примеру, в июле жители Тернопольской области окружили машину полиции, которая сопровождала патруль военкомата. Также в мае около ста человек заблокировали машину вербовщиков в городе Каменец-Подольский, стали выкрикивать оскорбления в адрес сотрудников военкомата и прокололи шины у их автомобиля.

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

По данным Financial Times, случаи столкновения с представителями военкоматов происходят на фоне нехватки личного состава в украинской армии, что подрывает ее боеспособность. Газета пишет, что в соцсетях распространяются видеозаписи, на которых видно, как украинцев ловят на улицах и запихивают в фургоны. Также сообщается, что в Николаеве мужчина спрыгнул с моста и разбился, пытаясь убежать от вербовщиков.

Отмечается, что Украина пытается повысить интерес к добровольной службе. Так, президент страны Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому люди старше 60 лет и в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить годовые контракты на службу в армии. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Мир
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
00:01 3 августа
Тест на знание русских корней
Мир
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
17:00 2 августа
Любовь на чердаке
Криминал
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
00:01 2 августа
Я переехала в Данию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
00:01 1 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования