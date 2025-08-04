Родители оставили ребенка в аэропорту из-за истекшего паспорта и попытались улететь без него

Сотрудница аэропорта Барселона-Эль-Прат Лилиан рассказала в своем блоге в тиктоке, что недавно семья, которая летела в отпуск «на родину», оставила 10-летнего мальчика в терминале аэропорта, поскольку у него был просроченный паспорт, и попыталась улететь, чтобы не потерять купленные билеты. На это обратили внимание испанские СМИ.

По словам Лилиан, семья летела с двумя детьми. У мальчика, помимо паспорта его родной страны — какой именно, она не уточнила, — было также испанское гражданство, однако для перелета по испанскому паспорту ему было необходимо получить визу.

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии Общество 8 минут чтения

Сотрудница аэропорта рассказала, что узнала о произошедшем, когда пришла в офис отдать документы на рейс. Тогда ей сообщили, что самолет вернулся на стоянку из-за оставленного в терминале ребенка. Его нашли полицейские, и мальчик им рассказал о случившемся.

После этого бортпроводники нашли среди пассажиров рейса родителей мальчика. Они объяснили правоохранителям, что «они оставили ребенка в терминале и позвонили родственнику, чтобы тот его забрал».

«Я координатор воздушного движения, и как координатор я видела многое, но это было совершенно сюрреалистично», — отметила в своем ролике Лилиан. Она добавила, что родители мальчика посчитали свои действия «совершенно нормальными», однако это мнение не разделили сотрудники полиции и сама Лилиан.

Последний круиз На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство Криминал 7 минут чтения

«Как мать я в шоке: они оставляют своего ребенка и звонят какому-то родственнику, который, может быть, приедет через полчаса, через час или через три часа. И так спокойно садятся в самолет и улетают. Когда моя дочь была маленькой, я ни на секунду не выпускала ее из виду», — рассказала Лилиан.

Родителей мальчика доставили в полицейский участок, где находился их ребенок. По словам Лилиан, их сняли с рейса, и сотрудникам аэропорта пришлось достать их багаж из самолета, после чего тот улетел.