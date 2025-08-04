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Мир

Эксперты заметили у Трампа признаки когнитивных проблем

2 минуты чтения 14:06

Странное поведение президента США Дональда Трампа во время его недавних публичных выступлений может быть признаком возникновения у него когнитивных проблем. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на мнение экспертов.

Так, старший преподаватель кафедры психологии Корнеллского университета и кафедры психиатрии Медицинского центра Вейля Корнелла Гарри Сигал заявил, что резкая перемена тем, которую в последнее время можно было заметить у Трампа, является примером того, как он «отвлекается, не подумав, — он просто переключает темы, не контролируя себя и не имея связного плана повествования».

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Еще одним признаком возникновения у 79-летнего президента США проблем с когнитивными способностями, по словам эксперта, является его склонность к конфабуляциям. «Это когда он берет идею или что-то, что уже произошло, и добавляет к этому то, чего еще не было», — пояснил Сигал.

В качестве примера такой конфабуляции он привел недавний рассказа Трампа о своем дяде, который, по его словам, преподавал в Массачусетском технологическом университете, когда там учился ставший впоследствии знаменитым террористом под псевдонимом Унабомбер Теодор Качиньский.

Трамп утверждал, что его родственник был знаком с Качиньским и рассказывал ему о нем. Между тем дядя Трампа профессор Джон Трамп скончался в 1985 году, тогда как личность Унабомбера была установлена лишь в 1996 году.

«История совершенно бессмысленна, но рассказана очень тепло и проникновенно, словно он ее вспоминает», — отметил Сигал.

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Кроме того, эксперты обратили внимание на то, как Трамп все чаще резко меняет тему разговора в повседневной речи. Так, во время недавнего выступления американский президент внезапно переключился с темы выполнения им предвыборных обещаний на проблемы с подачей воды в дома, начав рассказывать о личных предпочтения в отношении напора воды из крана.

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