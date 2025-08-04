Самую большую крысу поймали в Великобритании

В Англии, в доме в районе Норманби в Северном Йоркшире специалисты по дезинсекции поймали крысу длиной 22 дюйма (около 56 сантиметров), которая, вероятно, является самой большой в Великобритании. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, члены совета округа, которым прислали фотографию крысы, заявили, что грызун был размером «почти с маленькую кошку» и что проблема борьбы с вредителями вышла из-под контроля после того, как местные власти, возглавляемые лейбористами, перестали заниматься борьбой с домашними крысами. Они захотели, чтобы местные жители оплачивали расходы на это самостоятельно.

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«Чем дольше это будет игнорироваться, тем хуже будет. Это растущая проблема», — заявил один из советников округа Эстон Дэвид Тейлор. Он добавил, что грызуны стали «обнаглевшими» и «обосновались в районе».

В то же время представитель совета Редкара и Кливленда, где расположен Норманби, заявил, что у совета есть «специальный сотрудник», который решает проблемы с грызунами. В совете добавили, что там проводят консультации для местных жителей. «На нашем сайте также размещены полезные рекомендации и профилактические меры, которые помогут людям бороться с вредителями», — отметил представитель.

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По данным The Telegraph, в Великобритании могут жить около 250 миллионов крыс. Они могут переносить заболевания, передающиеся человеку, включая болезнь Вейля (известна также как лептоспироз или водная лихорадка), которая изначально имеет симптомы, похожие на грипп, но может привести к желтухе, почечной недостаточности, поражению капилляров и почек.

The Independent отмечает, что предыдущую самую большую крысу Великобритании поймали в ноябре 2018 года в городе Борнмут в графстве Дорсет. Ее длина составила 21 дюйм (чуть более 53 сантиметров).