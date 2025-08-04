EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Самую большую крысу поймали в Великобритании

2 минуты чтения 19:23

В Англии, в доме в районе Норманби в Северном Йоркшире специалисты по дезинсекции поймали крысу длиной 22 дюйма (около 56 сантиметров), которая, вероятно, является самой большой в Великобритании. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, члены совета округа, которым прислали фотографию крысы, заявили, что грызун был размером «почти с маленькую кошку» и что проблема борьбы с вредителями вышла из-под контроля после того, как местные власти, возглавляемые лейбористами, перестали заниматься борьбой с домашними крысами. Они захотели, чтобы местные жители оплачивали расходы на это самостоятельно.

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
Общество8 минут чтения

«Чем дольше это будет игнорироваться, тем хуже будет. Это растущая проблема», — заявил один из советников округа Эстон Дэвид Тейлор. Он добавил, что грызуны стали «обнаглевшими» и «обосновались в районе».

В то же время представитель совета Редкара и Кливленда, где расположен Норманби, заявил, что у совета есть «специальный сотрудник», который решает проблемы с грызунами. В совете добавили, что там проводят консультации для местных жителей. «На нашем сайте также размещены полезные рекомендации и профилактические меры, которые помогут людям бороться с вредителями», — отметил представитель.

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

По данным The Telegraph, в Великобритании могут жить около 250 миллионов крыс. Они могут переносить заболевания, передающиеся человеку, включая болезнь Вейля (известна также как лептоспироз или водная лихорадка), которая изначально имеет симптомы, похожие на грипп, но может привести к желтухе, почечной недостаточности, поражению капилляров и почек.

The Independent отмечает, что предыдущую самую большую крысу Великобритании поймали в ноябре 2018 года в городе Борнмут в графстве Дорсет. Ее длина составила 21 дюйм (чуть более 53 сантиметров).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Мир
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
00:01 3 августа
Тест на знание русских корней
Мир
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
17:00 2 августа
Любовь на чердаке
Криминал
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
00:01 2 августа
Я переехала в Данию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
00:01 1 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования