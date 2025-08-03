Взрослые стали сосать пустышки ради снятия стресса и улучшения сна

В Китае набирают популярность соски-пустышки для взрослых. По словам покупателей, процесс сосания пустышки помогает им справиться со стрессом и бессонницей, а в некоторых случаях даже бросить курить. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, соски-пустышки стали одним из самых популярных товаров в онлайн-магазинах в Китае. Так, ежемесячные онлайн-продажи этих изделий в некоторых магазинах достигают 2 000 штук.

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Взрослые модели, как отмечается, заметно крупнее детских, но их также изготавливают из прозрачного силикона, а защитные диски оформляют в самых разных цветах — от сдержанных до самых ярких. Стоимость сосок-пустышек варьируется от 10 до 500 юаней (примерно от 1,4 до 70 долларов США).

Производители и продавцы утверждают, что изделия помогают снизить уровень стресса, улучшить качество сна, способствуют правильному дыханию и обеспечивают эмоциональную разгрузку. Об этом рассказывают и сами покупатели.

«Когда на работе становится особенно напряженно, я просто беру пустышку и ощущаю, будто возвращаюсь в безопасное, беззаботное детство», — поделился один из них.

Другой взрослый покупатель утверждает, что соска-пустышка помогает ему бросить курить. «Она действительно помогает мне бросить эту вредную привычку. Дает какое-то психологическое облегчение и уменьшает нервозность во время отказа от сигарет», — рассказал он.

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Тем временем, врачи предупреждают об опасности сосания пустышек из-за рисков для здоровья.

​​«Продавцы зачастую умалчивают о потенциальном вреде, который такие изделия могут причинить полости рта. Если сосать пустышку более трех часов в день, уже через год может измениться положение зубов», — рассказал стоматолог Тан Цаомин.

По его словам, длительное сосание пустышки может ограничивать подвижность челюсти и вызывать дискомфорт при жевании.

Психолог Чжан Мо, в свою очередь, отмечает, что у взрослых, прибегающих к пустышкам, могут быть неудовлетворенные эмоциональные потребности. По ее словам, решение заключается не в «возвращении в детство», а в смелом столкновении с проблемами и их преодолении.