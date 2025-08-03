Погулять на чужой свадьбе за плату начали предлагать во Франции

Во Франции запустили стартап, который предлагает любым желающим — местным жителям и туристам — побывать на чужой свадьбе за определенную плату. Идея в том, чтобы помочь парам частично покрыть расходы на свадьбу и одновременно подарить гостям необычный социальный и культурный опыт. Об этом пишет The Guardian.

48-летняя Дженнифер и ее 50-летний жених Пауло решили провести свадебное торжество в загородном поместье в часе езды от Парижа. Церемония бракосочетания состоится уже в этом месяце. Во время подготовки к торжеству пара посетила свадебную выставку в Париже, где им предложили «странную услугу» — продать билеты на свадьбу через приложение, чтобы частично покрыть свои расходы.

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«Мы взяли флаер, подумали и решили: а почему бы и нет? Если мы сможем заранее посмотреть профили в приложении и сами выбрать, кого пригласить, это может быть оригинальной идеей», — рассказала Дженнифер.

Вместе с женихом она выбрала пятерых незнакомцев, которые согласились приобрести билеты по 150 евро (около 13,8 тысячи рублей) каждый. Платные гости, по ее словам, проведут на свадьбе весь день — от дневной церемонии в саду и коктейля на лужайке с живой музыкой до торжественного ужина в просторном банкетном зале. Вечер, как обещает пара, завершится традиционной танцевальной вечеринкой.

«Дело не только в деньгах. Это капля в море по сравнению с общими расходами. Хотя, конечно, это поможет покрыть часть затрат на декор или платье. Но главное то, что нам всем будет очень весело. Мы экстраверты и открыты к новым форматам и идее делиться такими моментами», — считает Дженнифер.

Кроме того, вместе с женихом она рассчитывает, что пятеро платных гостей — одна пара и трое мужчин — внесут разнообразие и оживят атмосферу для остальных приглашенных. «У нас на свадьбе будет гораздо больше подруг, чем свободных мужчин. Мы подумали, что это поможет немного уравновесить ситуацию», — поделилась она.

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Для всех платных гостей на свадебных мероприятиях существуют строгие правила, рассказывает основательница стартапа Invitin Катя Лекарски. Так, гости должны приходить вовремя, соблюдать дресс-код, употреблять алкоголь в меру и не публиковать фотографии без разрешения.

По словам Лекарски, количество платных гостей на каждой свадьбе ограничено — обычно от пяти до десяти человек. Стоимость билетов в среднем составляет от 100 до 150 евро, но может варьироваться в зависимости от места проведения.