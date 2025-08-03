Подростки сочли OnlyFans привлекательной альтернативой традиционной работе

Подростки в Испании не только знают о платформе OnlyFans, но и считают ее привлекательной альтернативой обычной работе и способом быстрого заработка. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Sexuality & Culture, обратил внимание PsyPost.

Провести исследование ученых побудила растущая обеспокоенность тем, как нормализация эротического самовыражения в интернете влияет на подростков. Их особенно интересовало, верят ли школьники в навязанные гендерные стереотипы и идеи о том, что интимность можно превращать в товар.

«Хотя эти платформы [OnlyFans] официально предназначены для взрослых, несовершеннолетние не только получают к ним доступ, но и включают их в свою повседневную культуру и карьерные планы. Мы хотели понять, как это влияет на их психосоциальное развитие, восприятие гендера, а также взгляды на интимность и успех», — рассказала автор исследования, аспирант Университета Алькала Кристель Ансионес-Ангита.

Я занималась сексом за наркотики Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые Общество 7 минут чтения

Для этого ученые провели исследование среди 164 школьников в возрасте от 12 до 16 лет из городских и сельских районов Гвадалахары.

Выяснилось, что даже совсем юные подростки хорошо понимают, как работает OnlyFans. Многие даже подробно объясняли бизнес-модель платформы: подписчики платят за эксклюзивный контент, а заработок зависит от популярности, частоты публикаций и готовности выкладывать более откровенные материалы. Участники часто отмечали, что внешний вид девушек является главным фактором успеха — то есть те, кто соответствует определенным стандартам красоты, зарабатывают больше. Некоторые мальчики тоже рассматривали платформу как возможный вариант будущей работы, хотя в целом считали ее более выгодной для женщин.

«Нас поразило, насколько свободно подростки обсуждали OnlyFans. Они ясно понимали, как устроена система подписки, и даже делились способами обхода возрастных ограничений. Особенно удивило, что некоторые подростки воспринимают сексуализацию себя как личный выбор или способ самореализации, не замечая экономического и социального давления, влияющего на такие решения», — рассказала Ансионес-Ангита.

Он стал чемпионом мира благодаря YouTube Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю Мир 9 минут чтения

По ее словам, в ходе исследования также ощущалось сохраняющееся гендерное неравенство: девочки чаще выражали беспокойство из-за внешности, осуждения и безопасности, тогда как мальчики говорили о платформе более спокойно, сосредотачиваясь на ее финансовых возможностях.

Ученые подчеркнули, что результаты исследования не отражают всю ситуацию в Испании, так как оно проводилось лишь в одном регионе. В дальнейшем авторы планируют расширить исследование на другие регионы и провести более глубокий анализ.