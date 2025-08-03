МВД подсчитало статистику киберпреступлений в мессенджерах и соцсетях

Большинство киберпреступлений в России, совершаемых в мессенджерах и соцсетях, связаны с Telegram и WhatsApp, считают в МВД. Об этом со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства пишет ТАСС.

В МВД подсчитали, что за последнюю неделю злоумышленники совершили 414 преступлений с использованием Telegram, еще в 313 случаях был задействован WhatsApp. Привели силовики и данные по российским сервисам — Max при совершении преступлений не использовался, «Одноклассники» были задействованы один раз, «ВКонтакте» — 19 раз.

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При этом из публикации ТАСС и комментариев МВД неясно, какие правонарушения использовались для подсчета данной статистики. Журналисты пишут о «киберпреступлениях», в цитируемых ими комментариях МВД речь идет о «преступлениях, совершаемых с использованием популярных мессенджеров и соцсетей». Ведомство не дало оценки эффективности работы администрации мессенджеров и соцсетей по предотвращению преступлений.

Ранее эксперты рассказали об уязвимостях государственного мессенджера Max, который разработала компания VK. В нем, как отметили специалисты проекта «Роскомсвобода», отсутствует сквозное шифрование. Поэтому к передаваемым между двумя устройствами данным могут получить доступ силовики и другие третьи лица.

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Сам факт внедрения этого мессенджера свидетельствует о желании властей сделать российскую часть интернета подконтрольным властям, отмечали в Bloomberg. Журналисты писали, что Владимир Путин, вероятно, стремится к китайской версии интернета, в которой государство имеет широкие возможности для слежки и онлайн-контроля.

Эксперты скептически оценивают перспективы нового мессенджера. Так, основатель «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян заявил, что даже при государственной поддержке Max вряд ли станет популярным среди россиян. Он считает, что его будут скачивать из-за удобного доступа к государственным услугам, но не будут использовать в качестве основного мессенджера.