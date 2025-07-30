Эксперты назвали риски использования приложения Max

Внедрение в России государственного мессенджера Max от VK делает российский интернет все более подконтрольным властям, пишет агентство Bloomberg. Издание отмечает, что Владимир Путин стремится к интернету как в Китае, где правительство обладает широкими возможностями для слежки и контроля за онлайн-активностью.

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По данным проекта «Роскомсвобода», в Max отсутствует сквозное шифрование, поэтому к данным, передаваемым между двумя устройствами, могут получить доступ третьи лица — в том числе и силовики. Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Ирина Бороган назвала Max «электронным полицейским».

Основатель «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян заявил, что мессенджеру Max даже при поддержке государства потребуется время, чтобы вытеснить конкурентов. «В ближайшие несколько лет россияне, возможно, скачают Max, но не будут использовать его в качестве основного мессенджера. Он сначала будет использоваться как удобный способ доступа к государственным услугам», — предположил правозащитник.

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РБК сегодня сообщил, что Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись в приложении «Госключ». Позднее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опровергло эту информацию, сообщив, что документы можно подписывать и с помощью других сервисов.

Организация Human Rights Watch опубликовала сегодня отчет о цензуре и изоляции интернета в России. В том числе правозащитники отметили, что власти делают использование неподконтрольных им популярных соцсетей, стриминговых сервисов и мессенджеров все более неудобным с помощью замедления и блокировок. Это вынуждает пользователей переходить на российские альтернативные сервисы, сказано в докладе.