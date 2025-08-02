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Мир

Поселения только для белых людей появятся в Британии

2 минуты чтения 15:04

Группа ультраправых активистов собрала 162 тысячи фунтов (более 215 тысяч долларов) пожертвований для создания поселений только для белых на территории Великобритании, они уже начали строить два из них на территории Уэльса. Об этом сообщает The Times.

Их лидер Саймон Биркетт планирует собрать миллион фунтов (более 1,3 миллиона долларов), чтобы создать такие поселения в каждом графстве Великобритании. Его цель — «построить альтернативу тьме» остального общества. Управляемое мужчиной сообщество The Woodlander Initiative (TWI) уже планирует провести семинар в одном из новых поселений в середине сентября.

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Сам Биркетт управляет тату-салоном в английском Уорминстере. Журналисты отмечают, что его идея, вероятно, является подражанием общинам ЮАР, лагерям в американском Арканзасе или общинам движения «Свободная Швеция». Мужчина отвергает возможность добиться реализации своих политических идеалов в рамках демократической системы и считает необходимым создание альтернативных институтов и инфраструктуры. Журналисты называют его фашистом.

«Мы должны начать строить эту альтернативу, наш собственный бизнес, наши собственные институты. Нам нужны свои школы со своими правилами», — говорил Биркетт на конференции ультраправой организации в октябре прошлого года. Также он добавил, что движению нужны собственная земля и территории.

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При этом ранее он уже пытался купить участки в Камбрии и Восточном Сассексе — но их владельцы отказались от сделки в последний момент. Биркетт считает, что они узнали о его настоящих намерениях — позже он пообещал своим сторонникам вести себя аккуратнее. Соседи по участку в Уэльсе обеспокоены новостями о TWI — они считают, что «такие люди» не должны жить на этой земле рядом с мирным сообществом с «хорошими семейными ценностями».

The Times отмечает, что Биркетт все же агитирует своих сторонников приходить к власти и законным путем — через вступление в партию Reform UK политика Найджела Фараджа. В партии журналистам рассказали, что члены структур, подобных TWI, никогда не будут допущены к членству.

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