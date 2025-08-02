«Масяню» проверят на предмет оправдания терроризма

Следственный комитет России (СК) начал проверку эпизода мультсериала «Масяня» на предмет возможного нарушения сразу нескольких статей УК. Среди них статьи о «фейках» про армию (ст. 207.3 УК), разжигании вражды (ст. 282 УК) и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), пишет пропагандистский канал RT.

Донос на «Масяню» написало провоенное движение «Зов народа» еще в начале июня, провластные активисты получили положительный ответ на свою просьбу провести проверку. RT утверждает, что ответ СК свидетельствует о ее начале.

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RT отмечает, что «Масяню» проверят из-за серии мультсериала, в которой «один из героев предлагает проводить эксперименты над «рашистиками» и превращать их в собак». Речь, вероятно, идет о серии под названием «кОшачья жопА», которая вышла на YouTube-канале проекта 1 июня 2025 года. По ее сюжету Масяня пытается «превратить» сторонника российской пропаганды в «полезное домашнее животное» с помощью «специальной медицинской операции». В нем действительно употребляются слова «рашисты» и «рашистики».

RTVI сообщает, что ранее одна из серий «Масяни» могла стать поводом для возбуждения уголовного дела против создателя мультсериала Олега Куваева. В вышедшем в июле 2023 года эпизоде Масяня призывает российских солдат сдаваться в украинский плен, в ролике была размещена ссылка на портал, созданный украинскими властями для обработки обращений о сдаче в плен.

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Против Куваева возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК), он объявлен в розыск, отмечает RTVI. Создатель «Масяни» объявлен «иноагентом» в России, суд в Санкт-Петербурге дважды штрафовал его по административным протоколам о нарушении требований закона об иностранных агентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Куваев не живет в России с середины 2000-х годов, сообщают журналисты.