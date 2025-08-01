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Мир

Байден заявил о наступлении «темных времен» в США

2 минуты чтения 15:29

Бывший президент США Джо Байден, выступая перед Национальной ассоциацией адвокатов в Чикаго, заявил, что страну ждут «темные времена» под руководством Дональда Трампа, и добавил, что исполнительная власть, «похоже, делает все возможное, чтобы разрушить Конституцию». Об этом сообщает Politico и CNN.

Politico отмечает, что Байден не назвал Трампа по имени, но из его 20-минутной речи перед более чем тысячью человек было понятно, о ком он говорит. Как пишет издание, высказывания Байдена перекликаются с его предыдущими оценками деятельности Трампа, в которых он говорил о нынешнем президенте США как об угрозе демократии и верховенству закона.

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«На мой взгляд, мы находимся в таком моменте американской истории, который отражается в каждом жестоком решении исполнительной власти, каждом ущемлении основных свобод, каждом подрыве давно устоявшихся прецедентов», — заявил Байден.

Экс-президент также раскритиковал администрацию за попытки «стереть правду» и обвинил Конгресс в «сидении в стороне» и неспособности контролировать полномочия исполнительной власти. По его словам, действующая администрация «стремилась свести на нет все достижения» предыдущего правительства.

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Байден добавил, что американский народ начинает осознавать необходимость судебного контроля над исполнительной властью. Кроме того, он раскритиковал «юридические фирмы, которые поддаются давлению, уступают задирам, вместо того чтобы оставаться верными справедливости и закону».

CNN отмечает, что бывший президент, который продолжает лечиться от агрессивной формы рака простаты, редко появляется на публике с момента ухода из Белого дома. Он проводит большую часть времени в своих домах в Делавэре и работает над книгой.

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