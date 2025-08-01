В поисковиках нашли ссылки на переписки пользователей с ChatGPT

В поисковых системах, в частности Google и Bing, обнаружили ссылки на переписки пользователей с ChatGPT. Они появились после фильтрации результатов поиска, сообщает TechCrunch.

Как отмечает издание, ChatGPT не делает эти разговоры публичными по умолчанию. Чтобы они начали отображаться в поисковиках, пользователю нужно самостоятельно нажать на кнопку «Поделиться» в своем чате, а затем — на вторую кнопку «Создать ссылку».

Также после публикации пользователь может отключить ее обнаружение, а имя, пользовательские инструкции и любые сообщения, которые появились в чате после его публикации, доступны не будут.

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«Чаты ChatGPT не будут публичными, если вы сами не решите ими поделиться. Мы тестировали способы упростить обмен полезными сообщениями, сохраняя при этом контроль над процессом со стороны пользователей, и недавно завершили эксперимент, в рамках которого чаты отображались в результатах поисковой системы, если вы дали на это свое согласие при публикации», — заявил представитель OpenAI.

Представитель Google пояснил изданию, что сами поисковые системы не могут контролировать, что именно индексируется. TechCrunch обнаружил несколько диалогов, в которых пользователи просят помочь им отремонтировать ванную комнату, разобраться в астрофизике и найти идеи для рецептов. Еще один пользователь с помощью ИИ создал руководство «Как пользоваться микроволновкой, не призывая Сатану: инструкция для начинающих». При этом пользователи ChatGPT могут не ожидать, что поисковые системы будут индексировать их ссылки, и в переписках могут оказаться личные данные пользователей, например, ссылки на LinkedIn.

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Вскоре после публикации статьи в TechCrunch компания OpenAI заявила об удалении из ChatGPT функции, позволяющей делать переписки видимыми для поисковых систем. В компании объяснили, что это был краткосрочный эксперимент, который «предоставил слишком много возможностей для людей случайно поделиться тем, чем они не собирались».



