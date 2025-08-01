В поисковиках нашли ссылки на переписки пользователей с ChatGPT

В поисковых системах, в частности Google и Bing, обнаружили ссылки на переписки пользователей с ChatGPT. Они появились после фильтрации результатов поиска, сообщает TechCrunch.
Как отмечает издание, ChatGPT не делает эти разговоры публичными по умолчанию. Чтобы они начали отображаться в поисковиках, пользователю нужно самостоятельно нажать на кнопку «Поделиться» в своем чате, а затем — на вторую кнопку «Создать ссылку».
Также после публикации пользователь может отключить ее обнаружение, а имя, пользовательские инструкции и любые сообщения, которые появились в чате после его публикации, доступны не будут.
«Чаты ChatGPT не будут публичными, если вы сами не решите ими поделиться. Мы тестировали способы упростить обмен полезными сообщениями, сохраняя при этом контроль над процессом со стороны пользователей, и недавно завершили эксперимент, в рамках которого чаты отображались в результатах поисковой системы, если вы дали на это свое согласие при публикации», — заявил представитель OpenAI.
Представитель Google пояснил изданию, что сами поисковые системы не могут контролировать, что именно индексируется. TechCrunch обнаружил несколько диалогов, в которых пользователи просят помочь им отремонтировать ванную комнату, разобраться в астрофизике и найти идеи для рецептов. Еще один пользователь с помощью ИИ создал руководство «Как пользоваться микроволновкой, не призывая Сатану: инструкция для начинающих». При этом пользователи ChatGPT могут не ожидать, что поисковые системы будут индексировать их ссылки, и в переписках могут оказаться личные данные пользователей, например, ссылки на LinkedIn.
Вскоре после публикации статьи в TechCrunch компания OpenAI заявила об удалении из ChatGPT функции, позволяющей делать переписки видимыми для поисковых систем. В компании объяснили, что это был краткосрочный эксперимент, который «предоставил слишком много возможностей для людей случайно поделиться тем, чем они не собирались».