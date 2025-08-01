Перезапуск «Голого пистолета» похвалили критики

Критики остались довольны новой частью комедийной серии фильмов «Голый пистолет», которая выходит в прокат в США и в Великобритании 1 августа. Рейтинг «свежести» картины на Rotten Tomatoes составляет 91%, средняя оценка на Metacritic — 76 баллов из 100.

В отзывах отмечается, что новый «Голый пистолет» сохранил дух своих предшественников, выходивших в 1980-е и 1990-е годы. Особенно критики выделяют актеров, сыгравших главные роли в новой картине — Лиама Нисона и Памелу Андерсон.

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Критики пишут, что «Голый пистолет» остался «глупой и нелепой» комедией с «десятью шутками в минуту», которая высмеивает «все и всех». Также в отзывах отмечается, что картине пошло на пользу то, что она остается исключительно в комедийных рамках, не пытаясь ввести в повествование драматические сюжетные линии.

«Так или иначе, но это самый смешной фильм, вышедший в кинотеатрах за долгое время», — отмечается в рецензии The New York Post. Критики называют картину «гениально глупым фильмом», отмечая, что такой «старомодный» стиль юмора является идеальной альтернативой современным «умным» комедиям.

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Los Angeles Times считает, что Лиам Нисон сыграл свою лучшую роль в карьере после картины «Список Шиндлера», другие критики отмечают, что Памела Андерсон продемонстрировала талант к комедийным ролям. В некоторых отзывах сообщается, что смешными в фильме стали даже титры.

Ранее режиссер и соавтор сценариев оригинальных «Голых пистолетов» Дэвид Цукер раскритиковал идею перезапуска серии картин. Он заявил, что ему не позволили внести правки в сценарий, без которых картина, по его мнению, не является современной комедией.

Первые три части «Голого пистолета» вышли в 1988, 1991 и 1994 годах, главную роль в них сыграл американо-канадский актер Лесли Нильсен. Оригинальный фильм, схожесть с которым также отмечается в отзывах, входит в топ-100 рейтингов лучших комедий всех времен от BBC и Rotten Tomatoes.