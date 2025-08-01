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Интернет и мемы

Врачи предупредили об опасности TikTok-тренда с «солнечными татуировками»

2 минуты чтения 17:38

В соцсети TikTok стремительно распространяется новый тренд — так называемые «солнечные татуировки». Особенно популярен он стал среди подростков во Франции, сообщает The Times. Французский Минздрав обеспокоен ситуацией.

Пользователи TikTok и Instagram выкладывают видео, на которых наносят на кожу узоры (сердечки, цветы, надписи), защищая эти участки солнцезащитным кремом, а остальную кожу намеренно оставляют незащищенной. В результате загар или даже ожог создает контрастный рисунок по аналогии с татуировками.

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На это отреагировал министр здравоохранения Франции Янник Нойдер, отмечает издание. Он записал собственное видео, в котором осудил новый вирусный флешмоб. По его словам, такие «солнечные татуировки» способны привести к серьезным повреждениям кожи и даже к раку в будущем.

«Ваша кожа — это ваша жизнь, и она у вас одна. Не жертвуйте ею ради 30 секунд хайпа, намеренно обжигая себя ради видео в TikTok или Instagram», — цитирует Нойдера The Times.

При этом некоторые усомнились в том, что видео, на котором министр в очках и официальном костюме обращается к молодежи, окажется убедительным для подростков.

По словам министра здравоохранения Франции, ежегодно в стране регистрируется до 250 тысяч случаев рака кожи. Он подчеркнул, что даже крем с фактором защиты SPF 50 не обеспечивает полной защиты от УФ-излучения. Он порекомендовал носить одежду с УФ-фильтрами, широкополые шляпы и избегать пребывания на солнце в полдень.

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Британский дерматолог Аамер Хан добавил, что каждый случай солнечного ожога увеличивает риск развития меланомы, а сам процесс потемнения кожи — это уже сигнал о повреждении.

Опрошенные The Times медики отмечают, что «солнечные татуировки» — не единственный опасный тренд сезона. Этим летом популярность набрало и использование смеси лимонного сока и оливкового масла для ускоренного загара. Как пояснил один из собеседников издания, такая практика может вызвать ожоги второй степени, пигментные пятна и преждевременное старение кожи. По его словам, эта смесь не только не защищает от ультрафиолета, но и усиливает его воздействие.

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