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Мир

Россиянка рассказала о жизни на маленьком датском острове

2 минуты чтения 12:31

34-летняя Элина Камбю почти шесть лет живет в небольшом датском городе Сорё. Она рассказала «Холоду» о своем переезде в Данию, ценах на жилье и продукты и о сложностях общения с местными жителями. 

По ее словам, жить в маленьком городе гораздо дешевле, чем в Копенгагене. В Сорё небольшая по меркам Дании стоимость аренды жилья, но продукты стоят примерно одинаково во всей стране. Несмотря на то, что в городе живет всего восемь тысяч человек, там хорошая инфраструктура: есть рестораны, кофейня и кинотеатр. 

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Камбю рассказала, что Сорё хорошо подходит для жизни с детьми. Местная школа занимает высокое место в рейтинге страны, а еще там есть академия, которой больше 400 лет, где учатся студенты со всей Дании. По словам Камбю, Сорё — идеальный город для активного отдыха. Там есть несколько озер с чистой водой и пляжами, работают клуб каякинга, яхт-клуб, также там можно плавать на каноэ и рыбачить.

Дания — северная страна, но Камбю считает, что климат там мягче и теплее, чем в Санкт-Петербурге, где она жила раньше. Зимой в Сорё сыро, дождливо и рано темнеет, зато девять месяцев в году часто светит солнце. 

Камбю удивило отношение местных жителей к воспитанию: взрослые в Дании часто обсуждают с детьми сложные темы и не боятся травмировать их. Дети Камбю ходили в детский сад, где воспитанники большую часть времени проводили на улице. Часто их водили гулять в лес. Если на прогулке замечали мертвое животное, то воспитатели забирали труп с собой и на глазах у детей вскрывали его и показывали внутренности. Датчане считают, что так дети наглядно смогут выучить анатомию.

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В маленьком городе, по словам Камбю, сложно прожить без знания датского языка. Кроме того, с датчанами трудно подружиться: в стране довольно закрытое сообщество, в которое неохотно пускают приезжих. Но случаются и исключения: например, Элина Камбю подружилась с 80-летней датчанкой, которая помогала переехавшим интегрироваться в новую страну.

Камбю считает, что датское правительство не хочет, чтобы в их страну приезжали все желающие: они ценят только высококвалифицированных специалистов. Но датчане никогда не проявляют открытой враждебности и агрессии по отношению к иммигрантам.

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