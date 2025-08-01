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Мир

Подростки подсели на кофеиновые пакетики

2 минуты чтения 15:05

Британские медики бьют тревогу из-за стремительно растущей популярности среди американских подростков кофеиновых пакетиков, на упаковках которых обещают прилив энергии. Они опасаются, что тренд вскоре доберется и до Великобритании, и будет представлять серьезную угрозу для здоровья молодежи из-за рисков зависимости и передозировки. Об этом пишет Би-би-си.

Кофеиновые пакетики или паучи (caffeine pouches) — это саше, которые помещаются между губой и десной, таким образом обеспечивая быстрое всасывание кофеина через слизистую прямо в кровоток. По данным издания, некоторые инфлюенсеры активно продвигают такие продукты в соцсетях. Они рекомендуют их употреблять во время тренировок для повышения выносливости, и во время подготовки к экзаменам в учебных заведениях, чтобы дольше сохранять бодрость.

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Льюис Джеймс из Школы спорта, физкультуры и наук о здоровье в Университете Лафборо подтвердил, что кофеин помогает организму легче переносить физические нагрузки. По его словам, во время тренировки организм вырабатывает вещество аденозин, которое вызывает усталость. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в нервах, благодаря чему мозг воспринимает меньше боли и упадка сил.

Однако кофеин воздействует не только на мозг, но и на другие органы, включая сердечно-сосудистую систему. Врачи предупреждают, что в высоких дозах он может вызывать учащенное сердцебиение, нарушения ритма и судороги. У особенно чувствительных к кофеину людей может появиться тошнота, тревожность, раздражительность и головные боли даже при относительно низких дозах.

Кроме того, в Великобритании даже были зафиксированы случаи смерти от передозировки кофеином.

«Молодые люди могут иметь меньшую устойчивость к кофеину, и есть вероятность, что они могут оказаться в отделении неотложной помощи, если примут слишком большую дозу», — предупредил доктор Роб ван Дам из Университета Джорджа Вашингтона.

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Руководитель отделения диетологии в Кливлендской клинике в Лондоне, официальный представитель Британской диетологической ассоциации Бини Суреш добавила: кофеиновые пакетики действительно кажутся «модной» и безобидной привычкой, однако существует реальный риск нормализации употребления стимуляторов среди подростков, что потенциально приводит к зависимости.

«Хотя кофеин может дать временный заряд энергии, со временем он нарушает сон и усиливает усталость, особенно у детей и подростков, которые более чувствительны к его воздействию», — сказала она.

Стоматологи, в свою очередь, предупредили, что систематическое употребление таких пакетиков может раздражать десны, как и снюс или никотиновые пакетики.

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