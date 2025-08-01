EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Голливуд уличили в нехватке идей

2 минуты чтения 18:49

Западной поп-культуре не хватает новых идей, считает колумнист агентства Bloomberg Геройд Рейди. Он отмечает, что три самых крупных американских фильма 2025 года — это новые интерпретации старых сюжетов, а в прошлогодний топ-15 по кассовым сборам в США не вошел ни один фильм с оригинальной идеей.

В этом году голливудские студии выпустили третью за 20 лет версию картины о Супермене, а истории об этом персонаже начали появляться 86 лет назад, пишет Рейди. Также в этом году появилась четвертая часть «Фантастической четверки» и шестое продолжение «Парка Юрского периода», вышедшего в 1993 году. Единственный американский фильм, собравший в этом году более миллиарда долларов, «Лило и Стич» — тоже является ремейком полнометражного мультфильма 2002 года.

Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
Интернет и мемы9 минут чтения

«Это еще одно доказательство того, что западная культура, похоже, зашла в тупик — она с ностальгией вспоминает о своей молодости и не может придумать ничего нового», — делает вывод журналист Bloomberg, специализирующийся на Японии и Южной Корее.

Рейди сообщил, что спустя неделю после премьеры нового «Супермена» в Японии он с трудом нашел кинотеатр, в котором показывали эту картину. По его словам, во многих залах в это время показывали «Клинок, рассекающий демонов». За 10 дней это аниме собрало 87 миллионов долларов и претендует на то, чтобы стать самым кассовым фильмом Японии.

Я переехала в Данию, и мне нравится
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
Общество10 минут чтения

Автор статьи отметил, что манга «Убийца демонов» вышла только в 2016 году, первый фильм по ней был снят в 2020 году. «Вместо бесконечных историй об одних и тех же супергероях, японская индустрия развлечений постоянно генерирует новые идеи. Ежегодно выпускается около 300 новых аниме-сериалов, большинство из которых основано на манге — недорогой способ проверить, что работает, а что нет», — пишет Рейди.

Журналист Bloomberg предположил, что кризис идей в Голливуде происходит из-за слияния крупных студий. По его мнению, управленческий подход к производству кино, направленный на снижение рисков и предсказуемый результат, не позволяет создавать новые сюжеты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Любовь на чердаке
Криминал
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
00:01 2 августа
Я переехала в Данию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
00:01
Доказана эффективность дополнительного выходного
Экономика
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
17:00 31 июля
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Общество
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
15:30 30 июля
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Общество
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
00:01 30 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Эксперт назвала лучшие женские духи
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Кремль анонсировал заявление Путина
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Эксперт назвала лучшие женские духи
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Кремль анонсировал заявление Путина
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования