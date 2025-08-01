Голливуд уличили в нехватке идей

Западной поп-культуре не хватает новых идей, считает колумнист агентства Bloomberg Геройд Рейди. Он отмечает, что три самых крупных американских фильма 2025 года — это новые интерпретации старых сюжетов, а в прошлогодний топ-15 по кассовым сборам в США не вошел ни один фильм с оригинальной идеей.

В этом году голливудские студии выпустили третью за 20 лет версию картины о Супермене, а истории об этом персонаже начали появляться 86 лет назад, пишет Рейди. Также в этом году появилась четвертая часть «Фантастической четверки» и шестое продолжение «Парка Юрского периода», вышедшего в 1993 году. Единственный американский фильм, собравший в этом году более миллиарда долларов, «Лило и Стич» — тоже является ремейком полнометражного мультфильма 2002 года.

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«Это еще одно доказательство того, что западная культура, похоже, зашла в тупик — она с ностальгией вспоминает о своей молодости и не может придумать ничего нового», — делает вывод журналист Bloomberg, специализирующийся на Японии и Южной Корее.

Рейди сообщил, что спустя неделю после премьеры нового «Супермена» в Японии он с трудом нашел кинотеатр, в котором показывали эту картину. По его словам, во многих залах в это время показывали «Клинок, рассекающий демонов». За 10 дней это аниме собрало 87 миллионов долларов и претендует на то, чтобы стать самым кассовым фильмом Японии.

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Автор статьи отметил, что манга «Убийца демонов» вышла только в 2016 году, первый фильм по ней был снят в 2020 году. «Вместо бесконечных историй об одних и тех же супергероях, японская индустрия развлечений постоянно генерирует новые идеи. Ежегодно выпускается около 300 новых аниме-сериалов, большинство из которых основано на манге — недорогой способ проверить, что работает, а что нет», — пишет Рейди.

Журналист Bloomberg предположил, что кризис идей в Голливуде происходит из-за слияния крупных студий. По его мнению, управленческий подход к производству кино, направленный на снижение рисков и предсказуемый результат, не позволяет создавать новые сюжеты.