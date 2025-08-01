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Мир

Турист случайно обнаружил считавшееся давно вымершим животное

2 минуты чтения 16:38

Натуралист Нил Робертс во время отдыха на шотландском острове Саут-Уист обнаружил медузу, которая считалась исчезнувшей около 50 лет назад, сообщает журнал British Wildlife. В прошлый раз особь этого вида замечали в Великобритании 1954 году, а последний раз этих медуз видели во Франции в 1976 году.

Летом 2023 года Робертс переворачивал камни на берегу шотландского острова и сфотографировал неизвестную ему медузу. Он нашел справочник со старыми рисунками пером и акварелью и предположил, что его находка похожа на вид Depastrum cyathiforme из отряда ставромедуз. Робертс оказался первым, кто смог сфотографировать это животное.

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«Иллюстрации выглядели достаточно близко к тому, что я нашел, поэтому я отправил запись в Группу биологической регистрации Внешних Гебридских островов с предложением проверить ее. Тем не менее, сомнения все еще оставались, и я был рад, когда недавно Дэвид Фенвик организовал подтверждение. Что ж, я был очень доволен!», — цитирует Робертса British Wildlife.

По данным журнала, ставромедузы или стебельчатые медузы проводят свою жизнь, прикрепившись к водорослям или камням. Размер этих медуз менее пяти сантиметров, они питаются мелкими ракообразными и другими животными. Ученым известно о 50 видах ставромедуз, из которых 10 обитают в Великобритании и Ирландии.

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Автор статьи об этом открытии и редактор British Wildlife Гай Фримен сообщил, что в июне 2025 ему также удалось найти особь этого вида медуз на острове Саут-Уист. Он рассказал, что для этого провел несколько часов на пляже Поллачар.

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