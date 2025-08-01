Европейская столица свела смертность от ДТП к нулю

Власти Хельсинки и представители полиции города заявили, что за последние 12 месяцев там не было зафиксировано ни одной смерти в результате ДТП. Об этом сообщает Yle.

Как пишет издание, последний смертельный случай произошел в начале июля прошлого года. Теперь власти Хельсинки назвали ситуацию исключительной. «На это повлияло множество факторов, но одним из самых важных является ограничения скорости», — заявил Рони Утриайнен, специалист по дорожному движению из отдела городской среды.

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По словам Утриайнена, более половины улиц Хельсинки сейчас имеют ограничение скорости в 30 километров в час, тогда как 50 лет назад там действовало ограничение в 50 километров в час. Кроме того, с начала учебного года в городе вступит в силу ограничение скорости на территориях около школ.

Yle отмечает, что важную роль сыграло также улучшение городской инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, на дорогах установили дополнительные камеры и автоматизированные системы контроля за соблюдением правил дорожного движения.

«Общественный транспорт в Хельсинки отлично развит, что снижает использование автомобилей и, как следствие, количество серьезных ДТП», — отметил Утриайнен.

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По данным Yle, с введением новых правил не только сократилось количество смертей на дорогах, но и уменьшилось общее количество ДТП. Так, в прошлом году было зафиксировано 277 происшествий, в которых участники получили травмы, против почти тысячи ежегодно в 1980-х годах. Тогда количество смертей составляло чуть менее 30 случаев за год.

В 2019 году в Хельсинки, а также в Осло, столице Норвегии, в результате ДТП не погиб ни один пешеход. При этом первой европейской столицей, где за год не произошло ни одного смертельного ДТП, стала Валлетта, столица Мальты, в 2011 году.

