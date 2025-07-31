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Мир

В банки для энергетиков случайно разлили водку

2 минуты чтения 10:03 | Обновлено: 10:37

Американский производитель алкогольных напитков High Noon отозвал партию водки-сельтера (водки с фруктовой газированной водой), которую по ошибке разлил в банки, предназначенные для энергетиков компании Celsius. Об этом сообщило Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Покупателей энергетика Celsius попросили убедиться перед употребления напитка, что на банке не указаны коды бракованной партии. Чиновники предупредили, что употребление этой жидкости может привести «к непреднамеренному поступлению алкоголя в организм». При этом в FDA отметили, что не зарегистрировали ни одного случая отравления или неблагоприятного события.

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По данным чиновников, компания High Noon заметила, что поставщик тары по ошибке отправил ей пустые банки для напитка CELSIUS ASTRO VIBE Sparkling Blue Razz Edition. После этого High Noon передала упаковки с напитком дистрибьюторам во Флориде, Мичигане, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме, Южной Каролине, Вирджинии и Висконсине, а они отправили продукцию в розничные магазины.

Сотрудники FDA призвали покупателей бракованной партии связаться с High Noon, чтобы получить информацию о дальнейших действиях и оформить возврат.

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По данным Bloomberg, компания PepsiCo летом 2022 года приобрела 8,5% акций Celsius за 550 миллионов долларов. Сейчас Celsius — самый быстрорастущий бренд на рынке энергетических напитков, за семь лет компания подорожала более чем на 13 миллиардов долларов.

Ранее исследователи из Института онкологии имени Уилмота при Университете Рочестера обнаружили, что аминокислота таурин, широко используемая в энергетиках, включая Red Bull и Celsius, повышает риск рака крови.

В июне в Нидерландах ребенок впал в кому из-за отравления мармеладом Haribo, в котором случайно оказался каннабис.

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