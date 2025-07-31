Сильная турбулентность стала причиной госпитализации 25 пассажиров в США

В США 25 пассажиров были госпитализированы после того, как самолет Airbus A330-900 авиакомпании Delta Air Lines попал в зону сильной турбулентности во время рейса из американского Солт-Лейк-Сити в Амстердам. Об этом сообщила авиакомпания Delta Air Lines.

В заявлении перевозчика говорилось, что на борту самолета, который попал в сильную турбулентность, находились 275 человек. Пилоты приняли решение экстренно посадить самолет в аэропорту Миннеаполис–Сент-Пол, который находится в штате Миннесота.

«Двадцать пять человек, находившихся на борту, были доставлены в местные больницы для обследования и оказания медицинской помощи. Мы благодарны за поддержку всем участвовавшим в спасательной операции сотрудникам экстренных служб», — говорится в сообщении авиакомпании.

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Ранее эксперты предупредили, что экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, могут значительно увеличить количество случаев сильной турбулентности в гражданской авиации.

В частности, о том, что в ближайшие десятилетия количество случаев сильной турбулентности в небе может по меньшей мере удвоиться, говорил специалист по атмосферным наукам из Университета Рединга в Великобритании профессор Пол Уильямс

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Би-би-си подчеркивало, что турбулентность нередко становится причиной серьезных травм. При этом издание отмечало, что с 1981 года известно о четырех смертях из-за сильной тряски в самолете.

По последним данным, с 2009 года тяжелые травмы из-за турбулентности, которые потребовали госпитализации более чем на двое суток, получили по меньшей мере 207 человек в США.