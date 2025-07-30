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Эксперты предрекли кратный рост случаев сильной турбулентности 

2 минуты чтения 14:45

Экстремальные погодные условия, связанные с изменением климата, могут привести к резкому увеличению числа случаев сильной турбулентности в пассажирской авиации. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на экспертов.

Согласно прогнозу специалиста по атмосферным наукам из Университета Рединга в Великобритании профессора Пола Уильямса, в ближайшие десятилетия количество случаев сильной турбулентности в небе может удвоиться или даже утроиться.

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«На каждые 10 минут сильной турбулентности, с которыми сталкиваются самолеты сейчас, в будущем будет приходиться уже по 20–30 минут», — подчеркнул профессор.

Турбулентность можно разделить на три типа, пишет Би-би-си. Одна из них возникает из-за облаков или гроз, другая образуется у гор, а третья появляется из-за резкого изменения направления или скорости ветра. Первые две, как подчеркивает издание, можно облететь. Наибольшую опасность представляет та, что возникает в ясном небе и не видна ни пилотам, ни радарам.

Глобальное изменение климата грозит увеличением числа случаев возникновения всех трех типов турбулентности, говорят эксперты. Между тем, попадание самолета в зону таких атмосферных возмущений грозит серьезными последствиями для людей на его борту. Несмотря на то, что турбулентность крайне редко становится причиной гибели людей, — по данным Би-би-си, с 1981 года было зафиксировано всего четыре таких случая, — она нередко становится причиной серьезных травм.

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Так, по последним данным, только в США с 2009 года тяжелые травмы, которые потребовали госпитализации более, чем на двое суток, в результате попадания самолета в турбулентность получили по меньшей мере 207 человек. При этом 166 пострадавших были членами экипажа, что может указывать на то, что они не были пристегнуты в момент попадания самолета в зону атмосферных возмущений.

В свою очередь, Международная организация гражданской авиации в ежегодном отчете сообщила, что в 2023 году турбулентностью были вызваны 40% травм, полученных пассажирами самолетов.

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