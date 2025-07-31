Скинувший почти 50 килограммов «самый толстый пес России» умер в приюте

В Нижнем Новгороде умер алабай по кличке Кругетс, ставший известным в 2023 году как самый толстый пес России. Об этом сообщили представители приюта «Сострадание НН», где Кругетс проживал с тех пор, как его нашли волонтеры.

«Круги ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны…» — говорится в сообщении.

Конкретная причина смерти не называется, однако накануне волонтеры сообщали о резком ухудшении состояния Кругетса — он перестал вставать и внезапно начал «кричать от боли». Его перевели в стационар, а уже ночью пес умер.

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В октябре 2023 году СМИ рассказывали историю Кругетса: хозяева бросили пса в частном секторе, и его стали подкармливать местные жители. Когда волонтеры нашли алабая, его вес достигал почти 100 килограммов. Кругетс не мог самостоятельно ходить и контролировать естественные нужды из‑за избыточного веса и сильной слабости.

В приюте собаку поместили в стационар и через несколько месяцев посадили на специальную диету. По данным ТАСС, в течение примерно семи месяцев Кругетсу удалось похудеть примерно вдвое — до веса около 50–55 кг. Далее его ждал курс физиотерапии.

Несмотря на успешное снижение веса, Кругетсу не удалось найти новых хозяев. С мая 2024 года волонтеры приюта активно работали над пристройством пса, однако желающих взять его домой так и не нашлось. Кругетс прожил оставшийся год в приюте.

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Ранее в нижегородском приюте «Сострадание НН» умерла собака по кличке Лавочка, за судьбой которой следили тысячи россиян. Лавочку к стенам приюта подбросил неизвестный мужчина на автомобиле «Яндекс Лавки». В сети распространилось видео, на котором водитель останавливает машину, открывает багажник, где лежит собака, грубо вытаскивает ее за задние лапы и швыряет на газон рядом. Несмотря на лечение в стационаре, через полторы недели Лавочка умерла. Причиной смерти стали истощение, внутренняя инфекция и травмы, несовместимые с жизнью.