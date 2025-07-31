EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Скинувший почти 50 килограммов «самый толстый пес России» умер в приюте

2 минуты чтения 14:18 | Обновлено: 14:21

В Нижнем Новгороде умер алабай по кличке Кругетс, ставший известным в 2023 году как самый толстый пес России. Об этом сообщили представители приюта «Сострадание НН», где Кругетс проживал с тех пор, как его нашли волонтеры.

«Круги ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны…» — говорится в сообщении.

Конкретная причина смерти не называется, однако накануне волонтеры сообщали о резком ухудшении состояния Кругетса — он перестал вставать и внезапно начал «кричать от боли». Его перевели в стационар, а уже ночью пес умер.

Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
Интернет и мемы9 минут чтения

В октябре 2023 году СМИ рассказывали историю Кругетса: хозяева бросили пса в частном секторе, и его стали подкармливать местные жители. Когда волонтеры нашли алабая, его вес достигал почти 100 килограммов. Кругетс не мог самостоятельно ходить и контролировать естественные нужды из‑за избыточного веса и сильной слабости.

В приюте собаку поместили в стационар и через несколько месяцев посадили на специальную диету. По данным ТАСС, в течение примерно семи месяцев Кругетсу удалось похудеть примерно вдвое — до веса около 50–55 кг.  Далее его ждал курс физиотерапии.

Несмотря на успешное снижение веса, Кругетсу не удалось найти новых хозяев. С мая 2024 года волонтеры приюта активно работали над пристройством пса, однако желающих взять его домой так и не нашлось. Кругетс прожил оставшийся год в приюте.

История отношений человека и кошки
История отношений человека и кошки
Как мы их одомашнили, зачем они были нужны людям и почему мы их так любим
Общество10 минут чтения

Ранее в нижегородском приюте «Сострадание НН» умерла собака по кличке Лавочка, за судьбой которой следили тысячи россиян. Лавочку к стенам приюта подбросил неизвестный мужчина на автомобиле «Яндекс Лавки». В сети распространилось видео, на котором водитель останавливает машину, открывает багажник, где лежит собака, грубо вытаскивает ее за задние лапы и швыряет на газон рядом. Несмотря на лечение в стационаре, через полторы недели Лавочка умерла. Причиной смерти стали истощение, внутренняя инфекция и травмы, несовместимые с жизнью.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Общество
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
15:30 30 июля
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Общество
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
00:01 30 июля
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Интернет и мемы
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
17:10 29 июля
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Общество
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
00:01 29 июля
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Мир
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
17:30 28 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования