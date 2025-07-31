Зафиксирована самая длинная молния в истории

Всемирная метеорологическая организация признала молнию длиной 829 километров мировым рекордом, пишет The Guardian.

Мощная вспышка произошла в октябре 2017 года в США и растянулась от восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити — это примерно соответствует расстоянию от Парижа до Венеции, уточняет издание.

Предыдущий рекорд — 768 километров — также был установлен в этом регионе в апреле 2020 года. Великие равнины считаются одним из крупнейших очагов грозовой активности в Северной Америке.

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По информации The Guardian, рекордная вспышка стала одной из первых, зафиксированных с использованием нового оборудования Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Речь идет о геостационарном спутнике для наблюдения за окружающей средой. До появления спутниковых технологий длину и продолжительность молний измеряли с помощью наземных датчиков, однако их точность была ограничена.

Новые технологии также позволили зафиксировать другой рекорд — по длительности вспышки молнии. Она продолжалась 17,1 секунды во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года.

Все это подтверждает теорию о том, что молния способна распространяться далеко от центра грозы. Специалисты призывают ограничивать пребывание на открытом воздухе во время грозы и тщательно следить за прогнозом погоды.

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Ранее СМИ писали о трагической гибели американца от молнии во время медового месяца. Его смерть журналисты описали как «необычную», потому что мужчина в момент гибели отдыхал на пляже под абсолютно ясным небом. Журнал Wired называет молнии новым вызовом для человечества, связанным с глобальным потеплением. По его данным, ежегодно от удара молний в мире умирает порядка 24 тысяч человек, и это количество будет только расти.