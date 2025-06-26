EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина погиб от удара молнии во время медового месяца

2 минуты чтения 18:26

Американец скончался от удара молнии на пляже во Флориде. Трагедия случилась, когда он стоял на мелководье под ясным безоблачным небом, сообщает The Guardian.

По информации издания, 29-летний Джейк Розенкранц приехал в город Нью-Смирна-Бич, чтобы провести медовый месяц со своей супругой. Его смерть стала неожиданной для всех. Как заявили местные власти, этот случай с ударом молнии очень необычен, потому что грозовой фронт находился в нескольких километрах от пляжа, и никаких признаков непогоды не было. Спасатели пытались реанимировать Розенкранца, его доставили в больницу в критическом состоянии, где он скончался на следующий день.

СМИ пугают россиян шаровыми молниями
СМИ пугают россиян шаровыми молниями
Раньше о них часто говорили бабушки. А они правда существуют?
Общество6 минут чтения

Джейк Розенкранц стал первым человеком, погибшим от молнии во Флориде в 2025 году. Этот американский штат, по данным издания, часто занимает первое место по числу смертей от молний. Так, в 2024-м по этой причине там погибли 12 человек.

На прошлой неделе в Хакасии молния попала в 12-летнюю девочку и ее мать, которые вместе гуляли по степи. Женщина потеряла сознание, но выжила, а ребенок скончался на месте. В мае трагедия произошла в Прикамье — женщина возвращалась с работы и попала под дождь, переросший в грозу. Когда ей оставалось 300 метров до дома, молния убила ее на месте. 

Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о полезности фрукта, и вот что из этого вышло
Общество5 минут чтения

В прошлом году СМИ писали об американце, который погиб от удара молнии в Нью-Джерси. Он видел, что надвигается гроза, и даже покинул пляж, но решил вернуться, чтобы предупредить оставшихся там незнакомых детей о шторме.

Журнал Wired называет молнии новой смертельной угрозой, связанной с глобальным потеплением. По его данным, ежегодно от гроз в мире погибает порядка 24 тысяч человек, и это количество будет увеличиваться.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Общество
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о полезности фрукта, и вот что из этого вышло
17:00
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Общество
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Сотни подкастов обещают продать психоделики и опиоиды «быстро» и «без проблем с доставкой». Они работают и в России
00:01
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Политика
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
15:51 25 июня
Жрецы оргазма
Мир
Жрецы оргазма
Многомиллионный бизнес, основанный на «целебной мастурбации», годами скрывал странные ритуалы с насилием и манипуляциями
00:01 25 июня
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Мир
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon
17:00 24 июня
Не пора ли провести аудит?
Политика
Не пора ли провести аудит?
На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели
00:01 24 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования