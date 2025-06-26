Мужчина погиб от удара молнии во время медового месяца

Американец скончался от удара молнии на пляже во Флориде. Трагедия случилась, когда он стоял на мелководье под ясным безоблачным небом, сообщает The Guardian.

По информации издания, 29-летний Джейк Розенкранц приехал в город Нью-Смирна-Бич, чтобы провести медовый месяц со своей супругой. Его смерть стала неожиданной для всех. Как заявили местные власти, этот случай с ударом молнии очень необычен, потому что грозовой фронт находился в нескольких километрах от пляжа, и никаких признаков непогоды не было. Спасатели пытались реанимировать Розенкранца, его доставили в больницу в критическом состоянии, где он скончался на следующий день.

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Джейк Розенкранц стал первым человеком, погибшим от молнии во Флориде в 2025 году. Этот американский штат, по данным издания, часто занимает первое место по числу смертей от молний. Так, в 2024-м по этой причине там погибли 12 человек.

На прошлой неделе в Хакасии молния попала в 12-летнюю девочку и ее мать, которые вместе гуляли по степи. Женщина потеряла сознание, но выжила, а ребенок скончался на месте. В мае трагедия произошла в Прикамье — женщина возвращалась с работы и попала под дождь, переросший в грозу. Когда ей оставалось 300 метров до дома, молния убила ее на месте.

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В прошлом году СМИ писали об американце, который погиб от удара молнии в Нью-Джерси. Он видел, что надвигается гроза, и даже покинул пляж, но решил вернуться, чтобы предупредить оставшихся там незнакомых детей о шторме.

Журнал Wired называет молнии новой смертельной угрозой, связанной с глобальным потеплением. По его данным, ежегодно от гроз в мире погибает порядка 24 тысяч человек, и это количество будет увеличиваться.