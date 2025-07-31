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Интернет и мемы

Бывший поклонник Гуфа решил выкупить права на альбом рэпера и удалить его из интернета

2 минуты чтения 14:50 | Обновлено: 15:23

Российский миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что почти завершил сделку по покупке альбома рэпера Гуфа «Город дорог» и собирается удалить его со всех музыкальных площадок. Сооснователь компании по производству кровельных материалов «Технониколь» считает, что альбом плохо на него повлиял.

«В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл “Город Дорог”, который романтизировал подобный образ жизни. Я был на дне. Семья и друзья помогли выбраться. Но так повезло не всем…», — написал бизнесмен. Рыбаков занимает 58 строчку в рейтинге миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в 2,4 миллиарда долларов.

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PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев уточнил изданию Ura.ru, что бизнесмен выкупает права на альбом у компании «Монолит Рекордс» Антона Пронина за 95 миллионов рублей.

Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) выпустил свой дебютный альбом «Город дорог» в 2007 году. «Трэки оказались событием и их влияние на развитие жанра нельзя переоценить», — сказано на официальном сайте музыканта.

Пронин планирует потратить часть средств от продажи альбома на центр реабилитации для людей с наркотической зависимостью, сообщает Ura.ru.

После заявления Рыбакова Пронин сообщил, что сделка может не состояться, если потенциальный покупатель продолжит настаивать на удалении альбома. Он отметил, что может продать права на альбом другому человеку. «Желающих нашлось достаточно большое количество. Альбом приносит шесть-восемь миллионов рублей в год. Окупаемость составит порядка 10-12 лет», — добавил нынешний владелец.

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Вчера Гуф и Баста (Василий Вакуленко) объявили о подготовке нового совместного альбома, который они планируют впервые представить на концерте в Лужниках в следующем году. Первый совместный альбом рэперы записали 15 лет назад.

По данным Forbes, Рыбаков выпустил восемь музыкальных альбомов, а в 2023 году записал совместный трек с Витей АК (Виталием Гостюхиным).

Обновлено в 15:23. Добавлен ответ Пронина на заявление Рыбакова о планах удалить альбом Гуфа.

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