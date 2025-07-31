Хранившийся 30 лет эмбрион использовали для зачатия ребенка

В американском штате Теннесси родился ребенок из эмбриона, который был заморожен в 1994 году. Об этом пишет MIT Technology Review.

Как сообщается, этот эмбрион был одним из четырех, принадлежащих женщине по имени Линда Арчерд. Их получили путем процедуры ЭКО, после которой один из эмбрионов имплантировали в матку женщины, а оставшиеся три заморозили.

В течение последующих нескольких десятилетий женщина хранила эмбрионы, тратя на это тысячу долларов ежегодно. Однако позже Арчерд, которой сейчас уже больше 60 лет, решила передать свои замороженные эмбрионы семьям, которые в этом нуждались.

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При этом, как отмечает издание, большинство медицинских учреждений США отказывались работать с ее биоматериалом, ссылаясь на то, что он был заморожен с использованием устаревших методов.

Тем не менее семейная пара Линдси и Тима Пирс воспользовались предложением Арчерд. До этого они самостоятельно пытались завести детей в течение семи лет, однако потерпели неудачу. После этого семейная пара записалась на программу усыновления эмбрионов Open Hearts.

В результате у Пирсов родился мальчик, которого MIT Technology Review называет «самым старым ребенком».

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Сама Арчерд назвала рождение ребенка из хранившегося более 30 лет эмбриона «мечтой, ставшей явью». В то же время она отметила, что не планирует встречаться с малышом и его новыми родителями.

Ранее сообщалось, что ученым впервые удалось успешно провести полностью автоматизированную процедуру зачатия с использованием метода интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов. В результате родился здоровый ребенок, говорилось в отчете исследователей из США, Мексики и Испании.