Родился первый зачатый с помощью автоматизированной процедуры ребенок

Ученым впервые удалость провести полностью успешную процедуру автоматизированного зачатия с помощью интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ), которая затем привела к рождению здорового ребенка, сообщает научно-популярное издание N+1 со ссылкой на текст отчета исследователей из США, Мексики и Испании.

В ходе работы ученые разработали станцию с цифровым контролем и дистанционным управлением, которая способна автоматически выполнять процедуры, необходимые для успешного проведения ИКСИ. Эту процедуру применяют, если ребенка не удается зачать даже с помощью ЭКО. Один из эмбрионов удалось перенести для вынашивания, беременность прошла без осложнений, зачатый этим способом мальчик родился здоровым.

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Процедура ИКСИ предполагает использование 23 процедур на каждую яйцеклетку, задача рабочей станции — автоматизировать ключевые из них, а остальные проводить с удаленного устройства так, чтобы оператор не контактировал с микроманипуляторами и микроскопом напрямую. Вручную проводится только подготовка к самой процедуре.

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В клинических испытаниях приняла участие пара, в которой у 40-летней женщины имелся диагноз «первичное бесплодие» и сниженный овариальный резерв, а у 43-летнего мужчины отмечалась умеренная тератозооспермия. При попытке провести процедуру ЭКО у пары не получилось ни одного эмбриона. Для ИКСИ использовалась донорская яйцеклетка.

Ученые отмечают, что их разработка и технология автоматизированного ИКСИ имеют практический потенциал, однако им требуется доработка. Они считают, что в будущем этот способ сможет повысить доступность и стандартизацию репродуктивных технологий, однако сейчас он нуждается в повышении показателей автономности и эффективности. При проведении эксперимента процесс занял в три раза больше времени, чем оплодотворение вручную.