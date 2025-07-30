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Мир

Ученые рассказали о вызывающих зависимость продуктах

2 минуты чтения 19:42

Ученые из Университета Лидса в Великобритании выяснили, что каждый третий товар для детского питания в супермаркетах страны является ультраобработанным, сообщает британская газета The Times. Ультраобработанными называют продукты, содержащие множество ингредиентов и добавок, делающих еду вкуснее, вызывающих привыкание и связанных с проблемами со здоровьем.

Авторы исследования проанализировали 632 продукта для младенцев и маленьких детей, включая снеки, хлопья и детское питание в баночках и пакетиках. Во многих товарах было превышено содержание сахара, а 31% продуктов относились к категории ультрапереработанных. По их словам, вредное питание «обрекает детей на жизнь с ожирением».

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«Мы видим, что в отделах для детей преобладают сильно переработанные снеки, сладости, каши и даже готовые блюда. Их часто рекламируют как полезные, органические или без добавления сахара, но на самом деле по своему составу и уровню обработки они мало похожи на ту пищу, на которой должны расти маленькие дети», — заявила ведущий автор исследования Дайан Триплтон.

По данным издания, продукты с высоким содержанием сахара формируют у детей тягу к ультраобработанной и чрезмерно сладкой пище во взрослом возрасте. Национальная служба здравоохранения Великобритании призывает родителей использовать обработанное детское питание «только изредка», пишет The Times. Медики рекомендуют по возможности давать детям домашнюю еду.

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Согласно исследованию нидерландских ученых, повышенный индекс массы тела в детстве повышает риск ожирения во взрослом возрасте более чем в два раза. Они предупредили, что к ожирению приводит употребление ультраобработанных продуктов, малоподвижный образ жизни из-за чрезмерного времени перед экранами, нехватка сна и ухудшение психического здоровья.

Ученые из бразильского Университета Сан-Паулу ранее выяснили, что потребление ультрапереработанных продуктов повышает риск преждевременной смерти. «При каждом 10%-ном увеличении общего количества калорий, потребляемых из ультраобработанных продуктов, риск преждевременной смерти увеличивается почти на 3%», — рассказал соавтор исследования Карлос Аугусто Монтейро.

В прошлом году расследовательская организация Public Eye заявила, что компания Nestle добавляет сахар и мед в детское питание, распространяемое во многих бедных странах Азии, Африки и Латинской Америки. Авторы расследования отметили, что в детских смесях Nestle, продаваемых в европейских странах, сахар не содержится.

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