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Мир

Власти Литвы заступились за спевшую на русском языке группу

2 минуты чтения 12:46

Министерство культуры Литвы поддержало местную кавер-группу Loud Fish, которую раскритиковали за исполнение песен на русском языке во время Праздника моря в Клайпеде. Разгоревшийся скандал вокруг группы в интервью LRT прокомментировал замминистра культуры Виктор Денисенко.

«Понятно, что из-за агрессии России против Украины отношение к русскому языку порой бывает неоднозначным. Однако с юридической точки зрения, в соответствии с Конституцией Литовской Республики, дискриминация по языковому признаку невозможна и недопустима», — подчеркнул Денисенко.

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В минувшие выходные в портовом городе Клайпеда прошли масштабные мероприятия по случаю «Праздника моря-2025». В фестивале приняла участие уличная кавер-группа Loud Fish, которая исполнила песни на русском языке. На кадрах с выступления участники мероприятия подпевают исполнителям. Позже в соцсетях разгорелся скандал. 

«В то время как государство наконец-то начинает думать о мерах по сдерживанию уже проигранной языковой экспансии русского, в соцсетях распространяются такие вот кадры из дружелюбной к русским песням Клайпеды», — возмутился в фейсбуке режиссер и продюсер Доминикас Кубилюс.

Организаторы мероприятия, в свою очередь, заявили, что узнали о концерте группы лишь на следующий день. По их словам, Loud Fish не получила официального разрешения на выступление. 

«[Когда я узнала о случившемся], мне стало очень неприятно. Понимая, что Морской праздник — это большое событие, а я не могу находиться повсюду одновременно, я обратилась за помощью в полицию», — заявила и.о. директора «Праздники Клайпеды» — организации, ответственной за проведение фестиваля, — Живиле Путниене.

По ее словам, вопросы вызывает «провокационный» репертуар группы. «Особенно с учетом того, в какое время мы живем, где находимся и каков характер мероприятия», — сказала Путниене.

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Представитель Loud Fish подтвердил, что группа не обращалась к организаторам Праздника моря за разрешением на выступление. По его словам, музыканты исполняли свои песни на фестивале последние два года «и проблем не возникало».

Объясняя выбор репертуара, он подчеркнул, что группа «фильтрует» исполнителей, поддерживающих войну. «Если какой-то исполнитель, чьи песни были в нашем репертуаре, начинает поддерживать войну или высказывается по этой теме, мы тут же убираем его из программы. Это касается абсолютно всех исполнителей. Репертуар отбирается очень тщательно», — заявил он.

По его словам, вся группа Loud Fish осуждает войну и поддерживает Украину.

Телеграм-канал «Волна. Литва» пишет, что в поддержку группы выступил депутат горсовета Клайпеды Сергей Мажуга. Отмечается, что политик назвал действия организаторов «ксенофобией» и пообещал поднять перед коллегами вопрос об увольнении и.о. директора «Праздники Клайпеды» Живиле Путниене.

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