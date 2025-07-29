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Мир

Сделку Трампа с ЕС по энергоносителям назвали «совершенно нереалистичной»

2 минуты чтения 10:24

Обещание Евросоюза закупить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов, чтобы избежать торговой войны с Вашингтоном, реализовать практически невозможно. Такое мнение озвучили несколько экспертов, опрошенных Politico.

«Сумма совершенно нереалистична. Цифры просто за гранью здравого смысла», — заявила старший аналитик сырьевого агентства Kpler Лора Пейдж.

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28 июля после переговоров ЕС и США в Шотландии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз готов полностью отказаться от российских нефти и газа, заменив их на американское топливо. Такое решение было принято в рамках сделки с американским президентом Дональдом Трампом о снижении пошлин с 30 до 15%. Уже в пятницу 1 августа истекает установленный Трампом крайний срок для заключения торговых соглашений.

Речь идет о поставках в Евросоюз американских энергоресурсов на сумму около 750 миллиардов долларов в течение трех лет. «Мы готовы приступить к таким закупкам и считаем эти цифры достижимыми», — подтвердил в понедельник сделку с США еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

Однако эту уверенность разделяют далеко не все. По словам Пейдж, в прошлом году ЕС потратил на импорт энергоносителей 375 миллиардов евро, из которых только 76 миллиардов евро пришлись на США. Это означает, что для выполнения соглашения Брюсселю придется фактически утроить объем закупок американского топлива. При этом придется отказаться от других поставщиков, таких как Норвегия, поставляющая более дешевый газ по трубопроводу.

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По словам руководителя отдела анализа сырой нефти в Kpler Хомаюна Фалакшахи, на долю США сейчас приходится лишь 12% импорта нефти и нефтепродуктов в ЕС. Теоретически этот показатель можно довести до максимума в 14%, поскольку европейские НПЗ способны перерабатывать лишь ограниченные объемы американской нефти специфического состава.

«Это действительно чистая фантастика», — считает он.

Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии заявил на условиях анонимности, что сделка будет зависеть от «определенных обстоятельств», таких как достаточная инфраструктура СПГ в Европе и «транспортные мощности со стороны США». Однако цифры, озвученные фон дер Ляйен «не взяты с потолка», настаивает чиновник. «Это основано на анализе наших потребностей», — сказал он.

По его словам, ЕС как исполнительный орган власти будет способствовать поставкам из США, однако сам он не участвует непосредственно в закупках энергоресурсов — он скорее отражает намерения частных компаний. Пока же бизнес не видит в этом экономического смысла.

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