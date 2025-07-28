Европа договорилась с Трампом о замене российских нефти и газа на американские

Евросоюз готов полностью отказаться от российских нефти и газа и заменить их на американское топливо в рамках сделки с США о снижении пошлин с 30 до 15%. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии.

«Мы заменим газ и нефть из России значительными объемами американской нефти и ядерного топлива», — заявила она.

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Речь идет о поставках в Евросоюз американских энергоресурсов на сумму около 750 миллиардов долларов в течение трех лет, пишет Reuters. По словам фон дер Ляйен, сейчас в Европу «через черный ход» поступает «слишком много» российского СПГ. Полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов глава Еврокомиссии пообещала к 1 января 2028 года.

В пятницу, 1 августа истекает крайний срок, установленный Трампом по заключению торговых соглашений. ЕС стремился сохранить базовые пошлины на уровне 10%, тогда как США настаивали на ставке в 15%.

Во время переговоров ЕС и США в Шотландии стороны договорились о снижении пошлин на европейские товары до 15%. Это коснется импорта большинства товаров из ЕС, включая автомобили, фармацевтические препараты и полупроводники.

Также было достигнуто соглашение об обнулении тарифов на стратегически важные товары, включая самолеты и их комплектующие, химикаты, сельскохозяйственную продукцию и ключевое сырье.

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Трамп также заявил, что ЕС согласился инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США и закупит «огромное количество» военной техники. Хотя детали сделки не были раскрыты, Трамп назвал соглашение с блоком «крупнейшей сделкой, когда-либо заключенной».

Фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что европейские лидеры положительно восприняли итог прошедших переговоров. Сама сделка, по ее словам, принесет «стабильность» и «предсказуемость».

По данным Министерства торговли США, в прошлом году оборот товаров между Евросоюзом и США составил 975 миллиардов долларов.



