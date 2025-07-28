EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Европа договорилась с Трампом о замене российских нефти и газа на американские

2 минуты чтения 10:58

Евросоюз готов полностью отказаться от российских нефти и газа и заменить их на американское топливо в рамках сделки с США о снижении пошлин с 30 до 15%. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии.

«Мы заменим газ и нефть из России значительными объемами американской нефти и ядерного топлива», — заявила она.

Названы самые богатые страны мира
Названы самые богатые страны мира
Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства
Экономика5 минут чтения

Речь идет о поставках в Евросоюз американских энергоресурсов на сумму около 750 миллиардов долларов в течение трех лет, пишет Reuters. По словам фон дер Ляйен, сейчас в Европу «через черный ход» поступает «слишком много» российского СПГ. Полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов глава Еврокомиссии пообещала к 1 января 2028 года.

В пятницу, 1 августа истекает крайний срок, установленный Трампом по заключению торговых соглашений. ЕС стремился сохранить базовые пошлины на уровне 10%, тогда как США настаивали на ставке в 15%.

Во время переговоров ЕС и США в Шотландии стороны договорились о снижении пошлин на европейские товары до 15%. Это коснется импорта большинства товаров из ЕС, включая автомобили, фармацевтические препараты и полупроводники.

Также было достигнуто соглашение об обнулении тарифов на стратегически важные товары, включая самолеты и их комплектующие, химикаты, сельскохозяйственную продукцию и ключевое сырье.

Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald’s или Starbucks
Экономика9 минут чтения

Трамп также заявил, что ЕС согласился инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США и закупит «огромное количество» военной техники. Хотя детали сделки не были раскрыты, Трамп назвал соглашение с блоком «крупнейшей сделкой, когда-либо заключенной». 

Фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что европейские лидеры положительно восприняли итог прошедших переговоров. Сама сделка, по ее словам, принесет «стабильность» и «предсказуемость».

По данным Министерства торговли США, в прошлом году оборот товаров между Евросоюзом и США составил 975 миллиардов долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Узбекистан и счастлива
Общество
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
00:01
Нехорошая квартира
Криминал
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
17:00 27 июля
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Экономика
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald's или Starbucks
00:01 27 июля
Этих подростков боится даже Google
Интернет и мемы
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
17:00 26 июля
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Криминал
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Мужчину подозревают в убийстве жены. Родственники погибшей говорят, что он привязал ее к лошади и волок по степи
00:01 26 июля
Названы самые богатые страны мира
Экономика
Названы самые богатые страны мира
Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства
18:36 25 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования