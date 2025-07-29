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Мир

Разгуливающих в купальниках и плавках за пределами пляжа будут штрафовать во Франции

2 минуты чтения 14:06

Власти курортного города Ле-Сабль-д’Олон, расположенного в регионе Вандея на атлантическом побережье Франции, ввели штрафы до 150 евро (14,2 тысячи рублей) в отношении разгуливающих «полуголыми» за пределами пляжа. Меры ввели против всех отдыхающих, покинувших песчаную территорию в купальниках или плавках. Об этом пишет CNN.

«Это вопрос уважения к местным жителям, которые не хотят, чтобы по их городу ходили полуголыми», — объяснил новые требования на своей странице в фейсбуке мэр города Янник Моро. 

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По его словам, меры введены для соблюдения базовых правил гигиены на рынках, в магазинах и на улицах. Контроль за исполнением новых требований возложили на местную полицию.

«Если хотите похвастаться своими грудными мышцами и лучшими плавками, в Ле-Сабль-д’Олон к вашим услугам 11 километров пляжа», — написал Моро.

К своей публикации глава города прикрепил изображение с объявлением о штрафе и слоганом: «В Ле-Сабль-д’Олон уважение не уходит в отпуск».

Судя по комментариям под публикацией Моро, большинство пользователей восприняли новые правила положительно. «Спасибо, мэр. Я считаю такое поведение совершенно недопустимым», — написал Доминик Камио-Марсьяль.

Пользовательница Клэр Гурлоуэн добавила: «Мои родители — владельцы магазинов, и иногда им приходится просить людей одеться».

Однако были и те, кто просил власти обратить внимание на «более серьезные проблемы» в городе и начать борьбу с реальными преступлениями.

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Ле-Сабль-д’Олон — не единственный курортный город, где власти ужесточают меры против «неуважительного поведения» туристов. Подобные меры ранее ввели Аркашоне, расположенном на западном побережье. На юге страны в городе Ла Гранд-Мотт теперь тоже могут оштрафовать на 150 евро всех, кто разгуливает в «слишком откровенной одежде» в любой части города, кроме пляжа и набережной.

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