Пилота арестовали из-за детской порнографии сразу после приземления самолета

Федеральные агенты арестовали второго пилота авиакомпании Delta Air Lines, имя которого не называется, через несколько минут после того, как самолет, летевший из Миннеаполиса, штат Миннесота, совершил посадку в Сан-Франциско. Об этом сообщает The Independent.
Как утверждает корреспондент Fox News Билл Мелугин со ссылкой на высокопоставленный федеральный источник, обвинения в адрес пилота связаны с детской порнографией. По информации Малегина, его арестовали агенты Службы внутренней безопасности (HSI). Других подтверждений этой информации не было.
The Independent пишет, что в аресте участвовали сотрудники нескольких ведомств, включая работников офиса шерифа в округе Контра-Коста в Калифорнии.
Пассажирка первого класса Сара Кристиансон рассказала газете The San Francisco Chronicle, что около 10 человек «ворвались в кабину, надели наручники на второго пилота, арестовали его, провели по проходу и вывели из самолета через двери салона, расположенные между первым и вторым салонами». После этого агенты вернулись в кабину пилотов, чтобы забрать вещи арестованного.
Женщина охарактеризовала инцидент как «шокирующий и тревожный» и добавила, что экипаж не смог объяснить пассажирам произошедшее. Оставшийся на борту пилот заявил, что «понятия не имеет, что только что произошло».
«Это было страшно. Было ужасно наблюдать за этим. Как только муж забрал меня из зоны выдачи багажа, я прыгнула в машину и заплакала. Потому что кто знает, что происходит с этим беднягой? Почему это произошло? Что мы только что видели?» — рассказала Кристиансон в интервью ABC San Francisco.
Ранее стало известно, что другого пилота той же авиакомпании отправили под стражу в аэропорту «Арланда» в Стокгольме. Сообщалось, что женщина не прошла тест на алкоголь перед трансатлантическим перелетом. При этом в Delta Air Lines заявили, что «пилот не находилась в состоянии опьянения» и что компания займется расследованием инцидента.