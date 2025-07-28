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Мир

Пилота арестовали из-за детской порнографии сразу после приземления самолета

2 минуты чтения 20:43

Федеральные агенты арестовали второго пилота авиакомпании Delta Air Lines, имя которого не называется, через несколько минут после того, как самолет, летевший из Миннеаполиса, штат Миннесота, совершил посадку в Сан-Франциско. Об этом сообщает The Independent.

Как утверждает корреспондент Fox News Билл Мелугин со ссылкой на высокопоставленный федеральный источник, обвинения в адрес пилота связаны с детской порнографией. По информации Малегина, его арестовали агенты Службы внутренней безопасности (HSI). Других подтверждений этой информации не было.

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The Independent пишет, что в аресте участвовали сотрудники нескольких ведомств, включая работников офиса шерифа в округе Контра-Коста в Калифорнии.

Пассажирка первого класса Сара Кристиансон рассказала газете The San Francisco Chronicle, что около 10 человек «ворвались в кабину, надели наручники на второго пилота, арестовали его, провели по проходу и вывели из самолета через двери салона, расположенные между первым и вторым салонами». После этого агенты вернулись в кабину пилотов, чтобы забрать вещи арестованного.

Женщина охарактеризовала инцидент как «шокирующий и тревожный» и добавила, что экипаж не смог объяснить пассажирам произошедшее. Оставшийся на борту пилот заявил, что «понятия не имеет, что только что произошло».

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«Это было страшно. Было ужасно наблюдать за этим. Как только муж забрал меня из зоны выдачи багажа, я прыгнула в машину и заплакала. Потому что кто знает, что происходит с этим беднягой? Почему это произошло? Что мы только что видели?» — рассказала Кристиансон в интервью ABC San Francisco.

Ранее стало известно, что другого пилота той же авиакомпании отправили под стражу в аэропорту «Арланда» в Стокгольме. Сообщалось, что женщина не прошла тест на алкоголь перед трансатлантическим перелетом. При этом в Delta Air Lines заявили, что «пилот не находилась в состоянии опьянения» и что компания займется расследованием инцидента.

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