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Мир

Названы самые доступные и недоступные рынки жилья

2 минуты чтения 22:53

Центр демографии и политики Университета Чепмена провел исследование и определил самые доступные и недоступные рынки жилья. Об этом сообщает Make it.

Исследователи составили рейтинг на основе средней стоимости жилья и ее соотношении со средним годовым доходом домохозяйств в 95 регионах. Каждый из рынков эксперты относили к одной из пяти категорий: доступный, умеренно недоступный, сильно недоступный, крайне недоступный и совершенно недоступный.

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Отмечается, что ни один из рынков не был признан доступным. Для попадания в эту категорию средняя стоимость жилья не должна была превышать средний годовой доход более чем в три раза. 12 рынков были признаны совершенно недоступными — там стоимость жилья больше среднего дохода в девять и более раз.

Самым доступным пятый год подряд был признан Питтсбург в штате Пенсильвания. Там стоимость жилья в 3,2 раза выше среднего дохода. За ним идут Кливленд в Огайо, Сент-Луис в Миссури и Рочестер в Нью-Йорке. Пятое место занял канадский Эдмонтон — этот город является лидером по доступности среди рынков за пределами США.

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Вместе с Эдмонтом на пятом месте также расположились Мидлсбро и Дарем в Великобритании, Оклахома-Сити в штате Оклахома и Омаха в Небраске. За ними следуют Шеффилд в Великобритании, Цинциннати в Огайо, Детройт в Мичигане, Буффало в Нью-Йорке, Луисвилл в Кентукки и Сент-Пол в Миннесоте.

Самым недоступным рынком жилья оказался Гонконг. Там средняя стоимость недвижимости превысила средний годовой доход в 14,4 раза. За ним идут австралийский Сидней (13,8 раза), Сан-Хосе в Калифорнии (12,1 раза), канадский Ванкувер (11,8 раза), Лос-Анджелес в Калифорнии (11,2 раза), Аделаида в Австралии (10,9 раза), Гонолулу на Гавайях (10,8 раза), калифорнийский Сан-Франциско (10 раз), Мельбурн в Австралии (9,7 раза) и калифорнийский Сан-Диего (9,5 раза).

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