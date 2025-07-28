Чужое грудное молоко начали массово скупать женщины в США

Американки заинтересовались покупкой чужого грудного молока, десятки тысяч женщин готовы продавать его, этот рынок легален, но почти никак не регулируется, сообщает The Times.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США рекомендует воздержаться от покупки грудного молока из-за возможного вреда для здоровья ребенка. Большинство сделок строится на доверии покупателя и продавца, некоторые все же запрашивают результаты анализов крови, чтобы исключить риск передачи ВИЧ.

Я переехала в Узбекистан и счастлива Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто Общество 10 минут чтения

Также продающие молоко женщины пишут, соблюдают ли они безглютеновую диету, а также сообщают об употреблении алкоголя, курении и сделанных прививках. Сторонники движения MAGA (Make America Great Again) предпочитают покупать молоко у женщин, которые не делают прививок, отмечают журналисты.

При этом США продолжают занимать одну из самых низких позиций среди развитых стран по доле младенцев, находящихся на грудном вскармливании, отмечает The Times. Этот показатель значительно увеличился за последние годы — в 2024 году таких младенцев было 83%, тогда как в 1994 году лишь 60%.

Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald’s или Starbucks Экономика 9 минут чтения

Журналисты отмечают, что долгое время в США женщины и врачи предпочитали искусственное вскармливание грудному кормлению, сейчас же ситуация выглядит полностью изменившейся. Среди причин называется активное распространение идей здорового образа жизни среди белых домохозяек из среднего класса, а также усилия государства и инфлюенсеров в социальных сетях.

Медицинские страховые компании в США начали чаще предлагать женщинам бесплатные молокоотсосы, набирают популярность консультации по грудному вскармливанию. В социальных сетях все чаще встречаются публикации, на которых молодые мамы кормят своих детей грудью на публике. При этом продолжаются споры, насколько этично продавать молоко за деньги. Некоторые из американцев считают, что его следует передавать в специальные банки для родившихся недоношенными детей.