Жительница Литвы не могла забеременеть из-за аллергии на сперму

Жительница Литвы четыре года безуспешно пыталась забеременеть от своего партнера, прибегая, в том числе к процедуре ЭКО. После тестирования анализов партнера 29-летней женщины выяснилось, что она страдает от аллергии на сперму. Об этом говорится в отчете, опубликованном в журнале Frontiers in Medicine, обратил внимание New York Post.

Врачи, как сообщается, долгое время не могли выявить причину проблем с зачатием, пока однажды женщина не обратила внимание на симптомы аллергии, возникающие у нее после полового акта с партнером. Пациентка сообщила аллергологу, что после незащищенного секса у нее часто наблюдалась заложенность носа и приступы чихания. Используя образцы спермы ее партнера, врачи подтвердили, что у женщины аллергия на семенную жидкость.

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Помимо прочего, у женщины уже была бронхиальная астма и повышенная чувствительность к плесени, кошачьей шерсти и пыли. Кожные пробы также выявили у нее реакцию на клещей, пыльцу, насекомых и собак. Кроме того, у женщины обнаружили высокую чувствительность к белку Can f 5, который способен вызывать перекрестную аллергию на человеческую сперму.

Аллергия на сперму, также известная как гиперчувствительность к семенной плазме (СПГ, от англ. SPH — seminal plasma hypersensitivity), представляет собой редкую реакцию на белки, содержащиеся в мужской семенной жидкости.

У страдающих от этого состояния реакция на эякулят может проявляться по-разному: от жжения, зуда, покраснения и отека влагалища или вульвы, до крапивницы, затрудненного дыхания, головокружения и даже анафилаксии.

СПГ напрямую не вызывает бесплодия, однако может значительно осложнить зачатие. Для тех, кто хочет стать родителями, медики рекомендуют принимать антигистаминные препараты перед половым актом и противовоспалительные — после.

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Авторы отчета подчеркнули необходимость дополнительных исследований для понимания взаимосвязи между гиперчувствительностью к семенной плазме и беременностью. По их словам, определить точную причину бесплодия зачастую бывает очень сложно.



