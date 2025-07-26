Крупнейший в мире кристалл для лазера против спутников вырастили в Китае

Китайские ученые вырастили крупнейший в мире кристалл селеногаллата бария (BGSe) диаметром 60 миллиметров, способный выдерживать сотни мегаватт лазерной мощности и генерировать дальнобойные инфракрасные лучи, потенциально пригодные для поражения спутников. Об этом пишет газета South China Morning Post.

«Это крупнейший образец, о котором когда-либо сообщалось в мире», — отметили авторы работы ученые из Хэфэйского института физики при Китайской академии наук.

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По их словам, кристаллы получились «структурно целостными, без трещин и оптически прозрачными», а тесты показали их превосходные рабочие характеристики. Отмечается, что с 2020 года BGSe уже используется в ряде передовых научных и прикладных проектов в Китае.

Согласно новому исследованию, кристалл эффективно преобразует коротковолновое инфракрасное излучение в средне- и дальнеинфракрасные лучи, проходящие через атмосферные «окна» на большие расстояния. Он выдерживает мощность до 550 мегаватт на квадратный сантиметр — примерно в десять раз выше, чем порог разрушения у аналогов военного назначения.

Созданное на его основе устройство для преобразования частоты лазера имеет размеры 10×10×50 миллиметров и существенно превосходит по габаритам стандартные оптические элементы, которые, как правило, очень компактные и тонкие.

По данным газеты, одной из ключевых проблем развития лазерного оружия в течение десятилетий оставалось самоповреждение: в 1997 году в ходе испытаний инфракрасный лазер MIRACL военно-морского флота США расплавил собственные компоненты при попытке атаковать спутник.

Отмечается, что BGSe-кристалл был впервые открыт китайскими учеными в 2010 году и тогда произвел фурор в научном сообществе. Западные оборонные компании пытались воспроизвести его, но столкнулись с трудностями при масштабировании производства.

Новый технологический прорыв совпал с активизацией китайской программы по разработке оружия направленной энергии на фоне обеспокоенности военной ролью спутников Starlink в Украине и доминированием США в космосе.

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По данным авторов исследования, сверхкрупные кристаллы могут использоваться не только в военной сфере. Они также подходят для улучшения точности медицинской диагностики и в чувствительных инфракрасных системах — например, для отслеживания ракет и распознавания летательных аппаратов.