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Мир

Ученые выявили связь между горем от потери близкого и риском смерти

2 минуты чтения 19:37 26 июля

Ученые из Дании выяснили, что «разбитое сердце» значительно повышает риск смерти. Согласно новому исследованию, люди, продолжительно страдающие от потери близкого человека, в два раза чаще умирали в течение следующего десятилетия. Об этом пишет Independent.

Группа ученых начала свое исследование еще в 2012 году. На протяжении 10 лет они наблюдали за группой из 1 735 мужчин и женщин, проживающих в Дании. Отмечается, что 66 % участников недавно потеряли супруга или супругу, 27 % — родителя, и 7 % — другого близкого человека. Средний возраст участников на момент начала исследования составлял 62 года. 

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Все эти годы респонденты, как сообщается, заполняли анкеты, в которых оценивались симптомы и их опыт переживания утраты. На основе этих данных исследователи определяли, насколько выражено горе у каждого из них.

Так, 6% респондентов испытывали постоянно высокий уровень горя. Согласно результатам исследования, эта группа людей имела на 88% выше вероятность смерти в течение десяти лет по сравнению с 38% людей с низким уровнем горя. 

Кроме того, они чаще обращались к врачам в течение трех лет после утраты. По словам ученых, эти люди в 2,9 раза нуждались в психотерапии или помощи по психическому здоровью, в 5,6 раза чаще — в антидепрессантах и в 2,6 раза чаще — седативных или противотревожных препаратах.

«Ранее мы уже выявили связь между высоким уровнем горя и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств и даже самоубийств. Однако взаимосвязь с общей смертностью требует дальнейшего изучения», — заявил один из авторов исследования доктор Метте Кьяргаард.

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Всего в ходе исследования ученые выделили пять стадий горя. По словам Кьяргаарда, людей с риском развития «тяжелой» стадии горя можно распознать заранее. Так, врач общей практики может обратить внимание на признаки депрессии в анамнезе и другие серьезные психические расстройства, после чего предложить таким пациентам индивидуальное наблюдение в рамках общей практики или направить их к частному психотерапевту.

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