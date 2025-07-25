После массовых протестов Зеленский предложил отменить подписанный им закон

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, фактически отменяющий подписанный им 22 июля документ, который лишал антикоррупционные ведомства страны независимости. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я выполняю свое обещание — для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности для проверки, чтобы любое российское вмешательство было исключено», — говорится в сообщении.

По словам украинского президента, в его новом законопроекте прописаны нормы, согласно которым все государственные служащие, имеющие доступ к гостайне, включая сотрудников антикоррупционных ведомств, а также Государственного бюро расследований и Национальной полиции, будут обязаны проходить регулярные проверки на детекторе лжи. Он также отметил, что украинцы «с достоинством реагируют на все происходящее».

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22 июля стало известно о подписании Зеленским принятого ранее парламентом страны законопроекта, который лишал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) автономности, делая их подчиненными генеральному прокурору страны. Необходимость таких нововведений администрация Зеленского, объясняла неким «российским влиянием» на сотрудников антикоррупционных ведомств, но не привела его примеров.

Принятие документа вызвало массовые протесты по всей стране. Тысячи людей вышли на улицы не только в Киеве, но и в других крупных городах страны. При этом в украинской столице к протестующим присоединился мэр города Виталий Кличко.

В свою очередь, западные эксперты допускали, что принятие этого закона может послужить поводом для введения против Украины санкций со стороны Евросоюза.