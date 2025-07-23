СМИ: ЕС может ввести санкции против Украины

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон, в соответствии с которым ранее независимое Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины стали подотчетными Генеральной прокуратуре страны, может стать поводом для введения санкций со стороны ЕС. Об этом пишет обозреватель британского еженедельника The Spectator Оуэн Мэттьюс.

По его словам, Зеленский и его команда не только серьезно просчитались в оценке настроений украинцев, но и неверно истолковали ситуацию с точки зрения последствий со стороны своих западных союзников.

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«Международные организации по борьбе с коррупцией, группы украинского гражданского общества, независимая украинская пресса и западные дипломаты — все они предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс по вступлению Украины в ЕС, отменить безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины. Но он все равно не остановился и сделал это», — подчеркнул Мэттьюс.

Закон, о котором идет речь, делает прокуроров САП фактическими подчиненными генеральному прокурору Украины, что также позволит Генеральной прокуратуре оказывать влияние на деятельность НАБУ. Тот же документ отменяет запрет на передачу дел из НАБУ в другие ведомства.

Теперь передавать дела этого антикоррупционного ведомства другим прокурорам сможет своим решением глава Генеральной прокуратуры.

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Подписанный Зеленским закон вызвал возмущение в украинском обществе. Накануне тысячи людей вышли на киевский Майдан Незалежности на протестный митинг. Аналогичные акции прошли в других украинских городах, таких как Днепр, Львов, Одесса, Полтава, Ровно и Тернополь.

Участники киевского митинга потребовали отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, выразив недовольство чрезмерным влиянием этого органа на жизнь страны. К протестующим на Майдане присоединился и мэр Киева Виталий Кличко.