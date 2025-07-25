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Мир

В Украине произошло нашествие саранчи

2 минуты чтения 18:57

Регионы Украины столкнулись с нашествием саранчи, пишут украинские СМИ «РБК-Украина» и «Униан». Власти страны подтвердили, что начали активную борьбу с саранчой в Запорожской области, и выпустили памятку по самостоятельной инспекции территорий.

«Униан» пишет о присутствии саранчи в Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях, сообщается также о жалобах от жителей Винницкой области. «РБК-Украина» утверждает, что саранча добралась и до Киева.

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Журналисты публикуют фото и видео, которые якобы сняты киевлянами в районах Троещина и Оболонь, 24 июля на присутствие саранчи жаловались жители Бучанского района. При этом Госпродпотребслужба Киева официально не заявляла о нашествии саранчи, журналисты обратились за комментарием в органы власти, но не получили ответа.

В заявлении от 23 июля, как отмечает «РБК-Украина», Госпродпотребслужба Киевской области заявляла о том, что «от нашествия саранчи никто не застрахован» из-за климатических изменений. Ранее территория области относилась к группе низкого риска из-за невысокого уровня развития саранчи.

Нашествие саранчи в южных регионах фиксируется с 15 июля, первые сообщения об этом пришли из Запорожья. Уже через несколько дней насекомые захватили почти три тысячи гектаров в области, позже распространившись на другие территории юга Украины.

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Власти страны считают, что распространению саранчи способствуют высокая температура воздуха, длительная засуха и наличие заброшенных земель вблизи зоны боевых действий. Госпродпотребслужба Украины также добавляет, что нашествие саранчи в Херсонской и Запорожской областях может быть следствием разрушения Каховской ГЭС, которое произошло в 2023 году.

Журналисты отмечают, что к этим причинам стоит также добавить влияние человека — люди уничтожили естественных противников саранчи, что помогает ей беспрепятственно размножаться.

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