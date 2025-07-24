Маск предупредил о тяжелых временах для Tesla

Для американской компании-производителя электроавтомобилей Tesla наступают тяжелые времена. Об этом, как передает агентство Bloomberg, заявил ее основатель миллиардер Илон Маск на телефонной конференции Tesla, посвященной финансовым результатам.

Он пояснил, что Tesla столкнулась с проблемами из-за отмены господдержки со стороны правительства США. По словам Маска, добиться «убедительных» показателей Tesla сможет только к концу 2026 года.

«Означает ли это, что нас ждут несколько тяжелых кварталов? Да, нас, вероятно, ждут несколько тяжелых кварталов», — сказал он.

Агентство отмечает, что во время выступления Маска акции Tesla подешевели на Нью-Йоркской бирже на 5,3%. При этом с начала года бумаги компании уже потеряли в цене 18%. При этом выручка Tesla упала на 12%, до 22,5 миллиарда долларов, что стало самым низким показателем за последние десять лет.

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В июле компания отчиталась о падении мировых продаж своих автомобилей за последний квартал на 13,5% и невыполнении прогнозов по поставкам.

В мае Маск покинул пост главы американского Департамента эффективности госуправления (DOGE), а затем раскритиковал «большой красивый законопроект» о налоговых льготах и повышении потолка госдолга, который продвигал президент США Дональд Трамп. После этого миллиардер и глава Белого дома поругались в сети.

В ходе перепалки Маск заявил о связях Трампа с обвиненным в сексуализированной эксплуатации детей финансистом Джеффри Эпштейном, а американский президент пригрозил отменить государственные контракты и субсидии для компаний миллиардера.