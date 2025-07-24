На границе Таиланда и Камбоджи начались бои с использованием авиации и артиллерии

На границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения между военными двух стран с использованием тяжелых вооружений. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, бои начались утром 24 июля. Представители армии Таиланда заявили, что камбоджийские военные обстреляли одну из тайских военных баз вблизи границы. В свою очередь, представители Камбоджи утверждают, что открыли огонь в ответ на обстрел с тайской стороны.

Как сообщает агентство, в ходе столкновений Таиланд применил боевую авиацию. Так, тайский истребитель F-16 нанес удар и уничтожил военную цель на территории Камбоджи. Эту информацию подтвердили представители армии Таиланда.

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По их словам, перед этим камбоджийская армия обстреляла приграничные районы Таиланда с помощью РСЗО «Град», в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения. РИА «Новости» опубликовало видео горящей заправки в Таиланде, которая, как утверждается, попала под огонь камбоджийской артиллерии.

В сети распространились кадры с ведущими огонь установками залпового огня. В других видео можно слышать звуки интенсивной перестрелки, однако доподлинно установить место и время съемки не представляется возможным.

Накануне Таиланд отозвал своего посла в Камбодже, а также заявил о намерении выслать из страны главу камбоджийской дипмиссии. Поводом для этого, как заявили в Бангкоке, послужили действия камбоджийских военных, которые, как утверждается, заминировали спорную приграничную территорию, что привело к подрыву и ранениям тайских военнослужащих.

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Посольство Таиланда в Камбодже призвало граждан покинуть страну на фоне эскалации, сообщает РИА «Новости». Также российское госагентство со ссылкой на местные СМИ пишет, что власти четырех провинций Таиланда, которые граничат с Камбоджей, объявили эвакуацию местных жителей.

Как заявили в Российском союзе туриндустрии, туристам из России, находящимся в Таиланде ничего не угрожает, а приграничные столкновения никак не затрагивают их отдых.

Обострение напряженности на границе Таиланда и Камбоджи началось в конце мая, когда там возобновились перестрелки между военными двух стран. Поводом для конфликта стал ряд спорных приграничных территорий.