EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

В сети спорят о макаронах с клубникой

2 минуты чтения 13:12

Польская теннисистка и победительница Уимблдона этого года Ига Свёнтек заявила в интервью после матча, что ее любимое блюдо — паста с клубникой и йогуртом. После этого в сети начали спорить о вкусовых достоинствах и недостатках этого блюда.

«Я ела это в детстве. Паста с клубникой — паста, клубника, немного йогурта — просто восхитительно», — сказала Свёнтек. Болельщики тогда отреагировали на ее слова вздохами и шепотом, а интервьюер назвал блюдо «странным», пишет The New York Times. 

Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
Общество6 минут чтения

Видео Свёнтек, опубликованное на официальной странице турнира в TikTok, стало вирусным и набрало 2,3 миллиона просмотров. Пользователи из Польши не удивились вкусовым предпочтениям теннисистки, и многие также написали, что это «вкус детства». Другие отмечали — это традиционное польское летнее лакомство.

Впрочем, некоторых пользователей из других стран столь необычное блюдо возмутило — его даже назвали «преступлением против пасты» и в шутку просили «не показывать его итальянцам».

Я толстая — и не хочу худеть
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
Общество15 минут чтения

Американские журналисты также не обошли стороной эту тему — они пробовали макароны с клубникой в прямом эфире и делились впечатлениями. Так, одна из журналисток ESPN назвала блюдо «ужасным», а другая оценила его на 4 балла из 10.

В дискуссию включился даже премьер-министр Польши Дональд Туск. Он выложил в соцсети X фотографию с тарелкой макарон с клубникой на фоне интервью Свёнтек. Некоторые пользователи обрушились на него с критикой — посчитали пасту сырой, а также указали политику на то, что клубника нарезана неправильно. 

Сама Свёнтек позже призналась, что не планировала сделать пасту с клубникой популярной. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Мир
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
00:01
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02 22 июля
Бывший избивал меня во время беременности
Общество
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
00:01 22 июля
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35 21 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Будет немного больно
Криминал
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
17:00 20 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования