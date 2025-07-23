В сети спорят о макаронах с клубникой

Польская теннисистка и победительница Уимблдона этого года Ига Свёнтек заявила в интервью после матча, что ее любимое блюдо — паста с клубникой и йогуртом. После этого в сети начали спорить о вкусовых достоинствах и недостатках этого блюда.

«Я ела это в детстве. Паста с клубникой — паста, клубника, немного йогурта — просто восхитительно», — сказала Свёнтек. Болельщики тогда отреагировали на ее слова вздохами и шепотом, а интервьюер назвал блюдо «странным», пишет The New York Times.

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Видео Свёнтек, опубликованное на официальной странице турнира в TikTok, стало вирусным и набрало 2,3 миллиона просмотров. Пользователи из Польши не удивились вкусовым предпочтениям теннисистки, и многие также написали, что это «вкус детства». Другие отмечали — это традиционное польское летнее лакомство.

Впрочем, некоторых пользователей из других стран столь необычное блюдо возмутило — его даже назвали «преступлением против пасты» и в шутку просили «не показывать его итальянцам».

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Американские журналисты также не обошли стороной эту тему — они пробовали макароны с клубникой в прямом эфире и делились впечатлениями. Так, одна из журналисток ESPN назвала блюдо «ужасным», а другая оценила его на 4 балла из 10.

В дискуссию включился даже премьер-министр Польши Дональд Туск. Он выложил в соцсети X фотографию с тарелкой макарон с клубникой на фоне интервью Свёнтек. Некоторые пользователи обрушились на него с критикой — посчитали пасту сырой, а также указали политику на то, что клубника нарезана неправильно.

Сама Свёнтек позже призналась, что не планировала сделать пасту с клубникой популярной.