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Криминал

Обвиненный в убийстве актер из «Слова пацана» уехал на войну в Украине

2 минуты чтения 18:46

Актер Сергей Базанов, снявшийся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», подписал контракт с российским Минобороны и отправился на войну в Украине. Его арестовали в декабре 2023 года по обвинению в убийстве 14-летней давности в составе группы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, на войну отправились еще три фигуранта дела о разбое и убийстве. Источник ТАСС отметил, что все они подписали контракты еще осенью прошлого года и уже находятся в зоне военных действий.

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Базанова и других фигурантов обвинили в нападении и убийстве бизнесмена Александра Дзабиева в центре Москвы. ТАСС сообщал, что обвиняемые попытались отобрать у него сумку с сотнями тысяч долларов, а когда бизнесмен оказал сопротивление, выстрелили ему в голову. Позже мужчина умер в больнице.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что Базанова узнал один из зрителей сериала, который стал свидетелем нападения. Летом 2024 года Базанов признал вину в разбое, однако отказался признавать вину в убийстве и подчеркнул, что готов нести наказание только за свои проступки. Тогда же он рассказал, что заключил сделку со следствием, которая «ухудшила» его положение.

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В «Слове пацана», снятом Жорой Крыжовниковым («Горько!», «Звоните ДиКаприо!»), Базанов сыграл эпизодическую роль члена одной из уличных банд Демида. В сериале речь идет о множественных криминальных группировках в 1970-1980-х годах в Татарстане, или так называемом «казанском феномене». После выхода сериала глава Татарстана Рустам Минниханов пожаловался, что из-за картины в регионе выросло количество школьных драк.

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